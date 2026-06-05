聽新聞
0:00 / 0:00
力成營收／5月79.17億元、年增30% 登歷史次高
封測大廠力成（6239）今（5）日公布115年5月合併營收79.17億元，月增4.51%、年增30.23%，連續三個月走升，並改寫歷史次高紀錄；累計前5月營收368.07億元，年增34.87%，在AI、記憶體封測與高階封裝需求同步升溫下，營運動能持續加速。
展望後市，力成受惠AI應用擴展，HBM需求持續強勁，並帶動DRAM封裝需求與報價走揚；第2季又進入手機與消費性新品備料期，預期有助提升營運貢獻。NAND與SSD方面，也因AI應用擴展及智慧手機新機備貨啟動，第2季封測需求持續成長。
除記憶體封測之外，力成在高階封裝布局同樣受矚。公司高階FCBGA需求持續成長，新產品陸續量產，整體產能利用率維持高檔；同時力成已具備量產大尺寸FCBGA多晶片模組能力，進一步導入大晶片封裝量產，鎖定AI與HPC世代需求。
先進封裝方面，力成持續推進FOPLP布局，並延伸至矽光子與共同封裝光學（CPO）應用。力成FOPLP進展順利，預計下半年進入客戶驗證、明年上半年開始出貨；矽光子與CPO領域也已完成工程驗證，最快年底量產，後續將成為公司中長期成長引擎。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。