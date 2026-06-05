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力成營收／5月79.17億元、年增30% 登歷史次高

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

封測大廠力成（6239）今（5）日公布115年5月合併營收79.17億元，月增4.51%、年增30.23%，連續三個月走升，並改寫歷史次高紀錄；累計前5月營收368.07億元，年增34.87%，在AI、記憶體封測與高階封裝需求同步升溫下，營運動能持續加速。

展望後市，力成受惠AI應用擴展，HBM需求持續強勁，並帶動DRAM封裝需求與報價走揚；第2季又進入手機與消費性新品備料期，預期有助提升營運貢獻。NAND與SSD方面，也因AI應用擴展及智慧手機新機備貨啟動，第2季封測需求持續成長。

除記憶體封測之外，力成在高階封裝布局同樣受矚。公司高階FCBGA需求持續成長，新產品陸續量產，整體產能利用率維持高檔；同時力成已具備量產大尺寸FCBGA多晶片模組能力，進一步導入大晶片封裝量產，鎖定AI與HPC世代需求。

先進封裝方面，力成持續推進FOPLP布局，並延伸至矽光子與共同封裝光學（CPO）應用。力成FOPLP進展順利，預計下半年進入客戶驗證、明年上半年開始出貨；矽光子與CPO領域也已完成工程驗證，最快年底量產，後續將成為公司中長期成長引擎。

力成

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