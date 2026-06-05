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臻鼎5月營收62.01億元 再創歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳。圖／臻鼎提供
臻鼎董事長沈慶芳。圖／臻鼎提供

PCB大廠臻鼎今（5）日公布5月合併營收162.01億元，月增6.61%、年增37.40%，再創歷年同期新高；累計1至5 月營收721.26億元，年增10.18%，也刷新歷年同期紀錄，顯示在高階人工智慧（AI）應用需求帶動下，公司營收規模穩步墊高。

臻鼎表示，5月營收站上今年以來高點，並呈現強勁年增表現，主要受惠四大產品應用均較去年同期成長。其中，高階AI相關產品拉貨動能升溫，帶動伺服器/光模塊業務成長幅度最為顯著，營收年增近250%；IC載板業務則緊接其後，營收年增近80%，兩大業務雙雙改寫單月歷史新高。累計今年前五月，伺服器/光模塊及IC載板的合計營收占比已突破21%，顯示公司營運重心由過往深耕的消費性電子領域轉向AI全產業鏈，戰略轉型已逐步發酵。

此外，臻鼎近期正式加入NVIDIA MGX生態系，以高層數、高速傳輸的PCB核心技術，支援第三代MGX系統架構在高密度、模組化與去線纜化設計下的關鍵需求。臻鼎表示，能夠加入該生態系，不僅代表公司在高階PCB技術、品質可靠度與量產能力上獲得國際級肯定，也展現臻鼎正逐步深化其在全球AI運算供應鏈中的關鍵角色。

展望後市，臻鼎預期，在AI算力需求持續暢旺、國際客戶高階產品逐步放量，以及新產能持續建置之下，2026年將是新一輪成長周期的起點。公司目標今年伺服器/光模塊業務營收成倍增長，並進一步提高IC載板營收目標至年增逾80%。同時，隨著營運結構朝向高技術門檻、高附加價值與更佳產品組合方向升級，公司整體營運規模與獲利能力將同步提升。

臻鼎

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