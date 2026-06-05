研華營收／5月77.34億元再創佳績 年增32.1%、創同期新高

工業電腦大廠研華（2395）5日公布公告5月合併營收為77.34億元，創下單月歷史次高及同期新高表現。且累計今年前五月合併營收年成長約24％至363.89億元，刷新歷史同期新高。

針對5月各事業群營收表現，研華表示，智能系統事業群（Intelligent Systems Sector）及物聯網自動化事業群（IoT Automation Sector）皆呈現雙位數成長，分別年增39％及33％，嵌入式事業群亦有不錯表現，整體年增20％

以區域別角度，北美、中國大陸、台灣、韓國及新興市場皆較去年同期雙位數增長，分別成長36％、44％、33％、43％及38％，歐洲與日本市場呈現個位數年增。

累計前五月營收來看，北美、歐洲、中國大陸、台灣、韓國及新興市場表現佳，皆較去年同期雙位數增長，分別成長24％、16％、44％、62％、47％及18％，日本市場為個位數年增。

各事業群表現方面，智能系統事業群及物聯網自動化事業群維持雙位數成長，年增分別為28％及21％；智能服務事業群表現持平；嵌入式事業群整體年增19％，其中嵌入式運算與周邊系統及應用電腦事業群分別增長29％及6％。