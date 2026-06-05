技嘉營收／5月490億元創同期新高 前五月首度突破2千億元

技嘉（2376）5日公布今年5月營收為490.53億元，創同期新高，月減6.15%，年增4.98%；今年前五月營收為2,063.76億元，首度站上2千億元，並創同期新高，年增44.76%；法人預估，第2季業績可望創新高。

技嘉之前表示，今年人工智慧（AI）業務維持三位數成長，推升2026年整體業績再戰新高，由於AI伺服器需求強勁，將在全球擴張產能，其中美國生產線第2季底交付客戶，台灣土城新廠第3季完成，馬來西亞與巴西廠持續推進，今年整體產能將較去年翻倍成長。

展望下半年，技嘉共同總經理李宜泰之前表示，目前相當強勁，營運發展非常樂觀，除了新興雲端供應商（neo cloud）客戶崛起，企業客戶（例如聯發科）也有很多新的成長機會，企業客戶投入高效運算、邊緣AI等解決方案，產生了新的成長契機，未來客戶將愈來愈多元，AI相關業績可望大幅成長，有信心維持三位數成長動能。