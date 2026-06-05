智邦營收／5月衝286.23億元 連兩月創新高

網通大廠智邦（2345）公布5月營收，單月營收衝上286.23億元，月增4.6%，年增56.6%，連續兩個月創下歷史單月新高，累計前五月營收1,261億元，年增六成。智邦公告中表示，營收變化主因為客戶需求增加。

近年智邦積極佈局AIDC需求，更橫跨輝達及ASIC兩陣營，除登上輝達執行長黃仁勳在GTC Taipei主題演講背板；智邦更與旗下Edgecore打造Edgecore Open Fabric全機架架構，專為IOWN打造的全光子人工智慧基礎設施平台，並與AI生態系領導者AMD、英特爾、Astera Labs、博通、Marvell、NTT合作，全面搶攻AI商機。

智邦總經理李訓德近兩年均參加輝達執行長黃仁勳訪台時舉行的兆元宴，更多次登上黃仁勳演講的背板，雖然智邦相當低調，但仍打造符合輝達生態系的交換器等網路設備解決方案，與輝達關係密切。

另一方面，國際CSP業者積極發展自家ASIC，智邦也與ASIC陣營關係密切，更已經出貨兩大CSP客戶。

今年台北電腦展上，Edgecore將發表Edgecore Open Fabric全機架架構，專為IOWN打造的全光子人工智慧基礎設施平台，並將與光學、液冷、開放式網路及生態系統的領導者AMD、Astera Labs、博通、InLC Technology、英特爾、LIQID、Marvell、NTT、Penguin Solutions、Preferred Networks 和1Finity相結合。

智邦認為，IOWN不是一款產品，是一種變革，Edgecore Open Fabric是第一個可以將這種變革帶動AI資料中心，並完全整合可直接投入生產的平台。

智邦近年除800G、1.6T交換器產品外，更打造AI加速模組，推升營運跨素成長，現在更跨入Edgecore Open Fabric全機架架構，整合AI從網路傳輸、電力及散熱等整體解決方案，全面搶進AI市場。

日前智邦也在致股東報告書中指出，持續投資新時代網路基礎設施的核心能力，更拓展技術覆蓋 AI 時代下的「計算和存儲」，2025年研發亮點包含51.2T交換器、800G光纖接口被廣泛採用且持續成長，並推動新一代102T交換器和1.6T互連光學技術。

此外，智邦強調，同時為Hyperscaler 和通用型數據中心擴產400G、800G 交換器，更拓展客戶群；並持續開發人工智慧交換器、CXL（Compute Express Link）交換器，同時切入電源、散熱、浸入式液冷、SI（Signal Integrity）、PI（Power Integrity）等基礎技術。