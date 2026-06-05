AMAX股東會／液冷資料中心助攻搶吃AI基建 全年雙位數成長

AI解決方案服務商艾瑪斯科技AMAX-KY（6933）剛於3月在美國矽谷佛利蒙（Fremont）啟用全新的HostMax液冷資料中心，提供企業液冷AI運算主機及彈性代管業務，用全新商業策略搶進AI基建商機，董事長倪小菁表示由於需求熱絡，原本2MW的資料中心已預備加碼申請1MW電力以滿足快速成長需求。

正逢COMPUTEX展期，AMAX股東會5日舉行，科技長Rene Meyer也出席股東會，由於股東關心3月才剛開幕的HostMax液冷資料中心效益，他表示，該設施為2MW電力的資料中心，該場域對客戶具有極大的吸引力，因為正好滿足客戶缺乏水冷基礎設施的痛點，許多客戶還沒準備好，也不知道該如何建置與整合高效能的水冷系統。

Rene Meyer指出，該座資料中心投資主要還是期望幫AMAX賣出更多AI算力硬體，但背後有兩個主要功能，第一是為建置與測試客戶主機硬體的水冷與運算效能；第二則是扮演接駁載具（Transitional vehicle），許多客戶還沒有水冷基礎設施，在建置自有的資料中心過程中，設備可以暫時放在AMAX的機房，3～6個月由AMAX代管，但若有些小型新創想長期由AMAX代管也會考慮。

另有股東關心持股超過兩成的大股東鴻海（2317）有提供哪些資源合作？對此AMAX指出，美國很多客戶是中小型逐步長大，這類客戶對鴻海來說不夠大，會把一些小案子轉介給AMAX，故在AI基建需求上，跟鴻海是「分進合擊」，鴻海負責大客戶，AMAX負責培養中小型客戶，特別是新創企業。

Rene Meyer強調，該HostMax資料中心具備軟硬體整合與「地端雲端化」的軟體堆疊技術，能讓客戶在使用地端伺服器但仍享受雲端服務體驗，以滿足特定企業不願意資料上雲但仍須AI算力的需求，為此AMAX也建置了軟體人力，並將過去習慣分開獨立工作的IT跟資料中心基礎設施（水電）部門人力整合，透過NVIDIA（輝達）軟體套件，讓客戶可以不需要具備底層技術就能展開專業應用需求。

他舉例，現在GB300之類的高階AI機櫃動輒能耗高達150KW，如果沒有這樣的基礎設施，無法服務企業級客戶，HostMax讓AMAX可以切入許多不同應用市場，以代管及附加服務創造更多營收。

從買主機硬體、測試、到代管提供一條龍服務，倪小菁表示，主要是鎖定美國軟體企業的AI基建需求，在資料中心啟用後，需求十分熱絡，5月起營收就能展現HostMax資料中心投資效益，且因需求大於既有容量，倪小菁透露現也計畫擴張電力負載正在向加州申請中，預計年底前有機會擴張至3MW規模，全年樂觀預期業績雙位數成長可期。

2025年AMAX的私募案因未尋得符合條件的策略性私募人，在發行期限屆滿下，董事會決議暫不繼續辦理前述的私募增資案，股東常會授權今年下半再次辦理不超過1,000萬股的私募股，對象仍以IT業有業務互補者為徵求對象。

AMAX董事長倪小菁表示建立液冷資料中心目的還是賣更多軟硬體產品，目前滿載中，公司目前正積極向美國加州當地申請額外增加 1MW（百萬瓦）的電力容量。因加州申請電力的流程耗時長久，期望這項擴增計畫能在今年年底前順利通過並落實。記者王郁倫／攝影