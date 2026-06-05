華邦電營收／5月突破200億元、年增逾1.8倍 創新高

記憶體族群今（5）日遭賣壓籠罩，華邦電（2344）等多檔記憶體股收在跌停，不過產業火熱市況並未降溫。華邦電稍早公布5月合併營收達200.01億元，正式突破200億元大關，月增約3.9%、年增182%；累計前5月營收774.99億元，年增128.6%，營收動能持續放大。

短線盤面雖受到美光股價重挫、外資對記憶體價格高點可能提前到來的看法影響，引發台股記憶體族群同步修正，但從營收表現觀察，產業供需仍維持偏緊。華邦電先前也指出，DRAM與Flash供給持續吃緊，產品價格上漲動能延續，NOR Flash供給偏緊，SLC NAND Flash短缺態勢也升溫，將支撐後續價格表現。

華邦電第1季營運已明顯受惠記憶體漲價，毛利率大幅攀升，客製化記憶體與Flash產品平均售價均季增數成。法人預期，在漲價與出貨同步提升下，第2季獲利可望進一步放大，且公司產能供不應求情況有望延續至明年。