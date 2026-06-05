聽新聞
0:00 / 0:00
聯電營收／5月229億元年增17.78%續創高檔 下半年漲價效益受矚目
晶圓代工廠聯電（2303）5日公布5月合併營收229.44億元，月增1.23%、年增17.78%；累計前五月營收1,066.45億元，年增9.05%，顯示成熟製程需求回溫、產能利用率改善，持續挹注營運動能。
聯電4月營收已達226.6億元，創三年多來高點，5月營收進一步站上229億元，代表第2季營運動能持續增溫。依公司先前法說會展望，本季晶圓出貨量可望季增7%至9%，美元營收估季增1%至3%，產能利用率落在81%至83%，毛利率也可望重返三成，整體營運表現將優於第1季。
後市來看，聯電今年營運重點不只在產能利用率回升，下半年價格調整也是市場關注焦點。聯電先前已對客戶發出漲價通知，主要反映通訊、工業、消費性電子及AI相關應用需求展現韌性，加上原材料、能源及物流等成本上升，公司預期漲價效益將在下半年開始逐步反映。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。