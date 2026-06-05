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川湖營收／5月37.91億元再創歷史新高 前五月營收突破百億元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

川湖（2059）5日公布5月營收為37.91億元，再創歷史新高，首度站上30億元，月增46.05%，年增172.05%；今年前五個月營收為118.37億元，突破百億元關卡，創同期新高，年增74.16%。

川湖繼4月營收以25.95億元，創單月新高之後，月增35.3%，年增79.1%，單月營收首度站上20億元大關。該公司公布的5月營收高達37.91億元，首度站上30億元大關，續創新高，法人預期，第2季業績有機會創新高。

針對業績展望，川湖之前表示，第2季將是熱鬧滾滾，業績可以期待，美國新廠將在9、10月加入，明年還有川湖二廠，因此，今明兩年都將是健康成長，全系列產品都將開枝散葉。

川湖執行副總王俊強之前表示，AI需求強勁，市場一直在成長，除了輝達（NVIDIA）主導的GPU，現在中央處理器（CPU）、TPU等的AI產品與市場也上來，產品已經多元化了，川湖在伺服器滑軌領域布局20年，將會開枝散葉，與每家客戶關係都非常好，可望成為主要受惠者。

針對平台轉換是否影響業績，川湖表示，目前的產品包括GPU、CPU、TPU、儲存（Storage）等各方面，川湖的產品非常多元性，市占率又高，影響不大。

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