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臻鼎營收／5月營收再創歷年同期新高 轉向AI戰略逐步發酵

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎旗下禮鼎董事長李定轉（左）打造經營鐵三角。記者尹慧中／攝影
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎旗下禮鼎董事長李定轉（左）打造經營鐵三角。記者尹慧中／攝影

全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）於今（5）日公布2026 年 5 月合併營收為 162億元，年增37.4%，月增 6.61%，再創歷年同期新高。累計 1 至 5 月營收達 721.26 億元，年增 10.18%，亦刷新歷年同期紀錄，顯示在高階 AI 應用需求帶動下，營收規模穩步墊高。

臻鼎表示，5 月營收站上今年以來高點，並呈現強勁年增表現，主要受惠四大產品應用均較去年同期成長。其中，高階 AI 相關產品拉貨動能升溫，帶動伺服器/光模組業務成長幅度最為顯著，營收年增近 250%；IC 載板業務則緊接其後，營收年增近 80%，兩大業務雙雙改寫單月歷史新高。累計今年前五月，伺服器/光模組及 IC載板之合計營收占比已突破 21% ，顯示公司營運重心由過往深耕之消費性電子領域轉向 AI 全產業鏈之戰略轉型正逐步發酵。

此外，臻鼎近期正式加入 NVIDIA MGX™ 生態系，以高層數、高速傳輸的 PCB 核心技術，支援第三代 MGX 系統架構在高密度、模組化與去線纜化設計下的關鍵需求。臻鼎表示，能夠加入該生態系，不僅代表公司在高階 PCB 技術、品質可靠度與量產能力上獲得國際級肯定，也展現臻鼎正逐步深化其在全球 AI 運算供應鏈中的關鍵角色。

展望後市，臻鼎預期，在 AI 算力需求持續暢旺、國際客戶高階產品逐步放量，以及新產能持續建置之下，2026 年將是新一輪成長週期的起點。公司目標今年伺服器/光模組業務營收成倍增長，並進一步提高 IC 載板營收目標至年增 80%+。同時，隨著營運結構朝向高技術門檻、高附加價值與更佳產品組合方向升級，公司整體營運規模與獲利能力將同步提升。

臻鼎

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