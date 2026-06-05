聯詠營收／5月94.12億元年月雙增 第2季三大產品線回溫

驅動IC大廠聯詠（3034）今（5）日2026年5月合併營收達94.12億元，月增2%、年增9.35%，延續第2季營運回溫動能；累計前5月營收417.8億元，年減6.8%，雖仍較去年同期下滑，但單月營收已呈年月雙增，顯示客戶拉貨力道逐步回升。

聯詠先前表示，本季三大產品線營收均可望較第1季明顯成長，其中系統單晶片（SoC）成長幅度最大，主要受惠Edge-AI影像視覺產品需求升溫，部分產品也因DRAM漲價帶動客戶提前拉貨。以公司第2季營收目標275億至285億元推算，4、5月合計營收約186億元，6月營收只要維持約88.65億至98.65億元區間，即可達成財測目標。

產品應用來看，大尺寸面板驅動IC受惠筆電面板提前拉貨，中小尺寸產品則有平板LCD TDDI出貨增加支撐，手機OLED大致持平，車用需求則略有增加。

不過，成本壓力仍是後續毛利率觀察重點。聯詠先前指出，記憶體供應緊張且價格上漲，部分帶有KGD的SoC產品已與客戶溝通售價調整，但價格調整未必能完全反映原產品毛利率；同時金價、晶圓、基板與封測成本也有上揚情況，公司將持續與客戶溝通反映成本。