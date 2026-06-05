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鴻海營收／5月8,594億元 續創歷年同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）5日公布5月營收為8,594億元，月增3.28%，年增39.57%，為歷年同期最高。2026年累計前五月營收為3兆8,211億元，年增31.79%，為歷年同期最高。

鴻海表示，第2季屬ICT傳統淡季，主要產品雖進入新舊產品轉換期，唯AI機櫃仍將保持成長趨勢。以目前能見度來看，第2季營運展望明顯優於先前預期的顯著季增表現，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。

鴻海5月營收為8,594億元，月增3.28%。其中，「消費智能產品類別」與上月相比強勁成長，主要是受惠拉貨強勁。至於「雲端網路產品類別」約略持平，AI持續拉貨；「電腦終端產品類別」與「元件及其他產品類別」則略為衰退。

鴻海5月營收，年增39.57%。其中，「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」與「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，受惠AI產品拉貨動能與新產品拉貨動能；至於「消費智能產品類別」則呈顯著成長。

鴻海累計前五月營收為3兆8,211億元，年增31.79%。「雲端網路產品類別」與去年同期相比強勁成長，受惠AI產品拉貨動能強勁；「元件及其他產品類別」與「消費智能產品類別」表現顯著成長，「電腦終端產品類別」則表現持平。

營收 鴻海

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