中華電30萬股東看過來！股利紅包這天發

台股5日盤中劇烈震盪，高低震幅超過1,400點，盤面超過1,350檔個股下跌，不過高價電源族群中旭隼（6409）逆勢強攻，連續拉出第二根漲停、鎖在928元，成為準千金股中最受關注的強勢標的之一。

2026-06-05 12:39