快訊

金門政壇震撼彈！國民黨資深議員涉貪遭聲押 陳玉珍發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電30萬股東看過來！股利紅包這天發

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電（2412）公告除息基準日7月15日，每股配發5.2元現金股利，將於8月7日發放現金股利，30萬股東可望樂收股利紅包。

中華電信日前股東會通過每股每股配發5.2元現金股利，共將發出403.39億元，中華電信訂定除權（息）交易日為7月9日，最後過戶日7月10日，停止過戶起始日期為7月11日，停止過戶截止日期為7月15日，除權（息）基準日7月15日，普通股現金股利發放日期為8月7日。

中華電信2025年合併營收達2,361.1億元，創歷史新高；歸屬母公司業主淨利達387.1億元、每股盈餘達4.99元，亦雙雙刷新八年紀錄。與財測相較，合併營收與每股盈餘皆超越財測高標。

日前中華電信董事長簡志誠在股東會上表示，中華電信2025年財務績效再度超越財測，營收與每股盈餘皆創新高。公司為了擴大與股東分享經營成果，董事會決議每股配發現金股利5.2元，配發率達104.2%，積極回應股東期待。

展望2026年，簡志誠表示，中華電信「海地星空」布局迎來新的營收貢獻，行動與固寬業務穩穩向上，資通訊業務續占鰲頭。

累計前四月，中華電信營收達804.9億元，年增7.5%，歸屬母公司業主淨利為138.4億元，年增4.8%，每股純益1.78元，營收、獲利均超越財測目標。

中華電信表示，受惠於資通訊業務維持強勁成長動能 ，電信核心業務穩健成長，智慧手機銷售表現亮眼，子公司受AI需求強勁帶動銷貨成長，推升營運表現；大型資料中心與AI伺服器機房建置案，智慧聯網、IDC雲端與資安推升資通訊年增近三成；國際海纜、衛星服務分別年增9%、8%；5G升速客戶持續成長，300Mbps以上的高速寬頻用戶數年增13.5%。

中華電 營收 股利

延伸閱讀

台積董座魏哲家：台積電股價一年飆漲1.5倍 股利提高逾三成

台積電股東會登場 魏哲家：去年營收獲利創高、股價1年飆逾1.5倍

大研生醫股東會／董事長林東慶：將強攻台日雙市場、擴大產品佈局

三聯股東會／每股配發2.7元現金股利 完成董事全面改選

相關新聞

中華電30萬股東看過來！股利紅包這天發

電信龍頭中華電（2412）公告除息基準日7月15日，每股配發5.2元現金股利，將於8月7日發放現金股利，30萬股東可望樂收股利紅包。

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

鴻海營收／5月8,594億元 續創歷年同期新高

鴻海（2317）5日公布5月營收為8,594億元，月增3.28%，年增39.57%，為歷年同期最高。2026年累計前五月營收為3兆8,211億元，年增31.79%，為歷年同期最高。

準千金股強勢突圍！旭隼連飆兩根漲停衝928元 AI 電力基建題材受關注

台股5日盤中劇烈震盪，高低震幅超過1,400點，盤面超過1,350檔個股下跌，不過高價電源族群中旭隼（6409）逆勢強攻，連續拉出第二根漲停、鎖在928元，成為準千金股中最受關注的強勢標的之一。

魏哲家喊要很久才能滿足客戶！台積電建廠夥伴股價揚

晶圓代工廠台積電4日召開股東常會，董事長暨總裁魏哲家表示，台積電在美國和台灣兩地積極擴產，「要很久時間」才能夠滿足客戶需...

記憶體警報響起？美光市值蒸發942億美元 南亞科、華邦電等掀跌停潮

美國記憶體大廠美光（Micron）驚爆史上最大單日市值蒸發，拖累南韓股市啟動熔斷！華邦電（2344）、南亞科（2408）等記憶體族群慘陷跌停潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。