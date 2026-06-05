聽新聞
0:00 / 0:00
中華電30萬股東看過來！股利紅包這天發
電信龍頭中華電（2412）公告除息基準日7月15日，每股配發5.2元現金股利，將於8月7日發放現金股利，30萬股東可望樂收股利紅包。
中華電信日前股東會通過每股每股配發5.2元現金股利，共將發出403.39億元，中華電信訂定除權（息）交易日為7月9日，最後過戶日7月10日，停止過戶起始日期為7月11日，停止過戶截止日期為7月15日，除權（息）基準日7月15日，普通股現金股利發放日期為8月7日。
中華電信2025年合併營收達2,361.1億元，創歷史新高；歸屬母公司業主淨利達387.1億元、每股盈餘達4.99元，亦雙雙刷新八年紀錄。與財測相較，合併營收與每股盈餘皆超越財測高標。
日前中華電信董事長簡志誠在股東會上表示，中華電信2025年財務績效再度超越財測，營收與每股盈餘皆創新高。公司為了擴大與股東分享經營成果，董事會決議每股配發現金股利5.2元，配發率達104.2%，積極回應股東期待。
展望2026年，簡志誠表示，中華電信「海地星空」布局迎來新的營收貢獻，行動與固寬業務穩穩向上，資通訊業務續占鰲頭。
累計前四月，中華電信營收達804.9億元，年增7.5%，歸屬母公司業主淨利為138.4億元，年增4.8%，每股純益1.78元，營收、獲利均超越財測目標。
中華電信表示，受惠於資通訊業務維持強勁成長動能 ，電信核心業務穩健成長，智慧手機銷售表現亮眼，子公司受AI需求強勁帶動銷貨成長，推升營運表現；大型資料中心與AI伺服器機房建置案，智慧聯網、IDC雲端與資安推升資通訊年增近三成；國際海纜、衛星服務分別年增9%、8%；5G升速客戶持續成長，300Mbps以上的高速寬頻用戶數年增13.5%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。