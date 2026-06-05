準千金股強勢突圍！旭隼連飆兩根漲停衝928元 AI 電力基建題材受關注

台股5日盤中劇烈震盪，高低震幅超過1,400點，盤面超過1,350檔個股下跌，不過高價電源族群中旭隼（6409）逆勢強攻，連續拉出第二根漲停、鎖在928元，成為準千金股中最受關注的強勢標的之一。

旭隼5日以882元開出後，急拉至漲停鎖死，盤中買單超過1,400張排隊，短線自5月29日以來已連6日上漲，累計漲幅達32.76%，動能維持強勢。值得注意的是，旭隼為當日漲停個股中價位最高者，在高價股族群中具指標性。

旭隼籌碼面同步轉強，外資5日回補505張，終結連5日賣超，自營商加碼164張，三大法人單日合計買超669張，近5日累計買超913張。

基本面方面，旭隼首季受原物料成本上升及人民幣升值影響，稅後純益3.92億元，季減26%、年減54%，每股純益4.46元。不過隨客戶庫存調整進入尾聲，高功率UPS需求逐步回溫，4月營收回升至17.64億元，月增24.8%，顯示營運動能開始改善。

法人指出，市場關注焦點逐漸由短期財報波動，轉向AI資料中心建置所帶動的電力基礎設施需求。隨AI伺服器規模擴張，高可靠度電源供應與備援系統需求同步提升，不斷電系統（UPS）成為AI算力基礎架構中的關鍵環節之一。

旭隼亦持續推進電源整合解決方案，與業者合作開發整合BBU、BMS及DC/DC轉換器的Power Rack架構，並導入超級電容設計，鎖定雲端資料中心應用，目前已與一階供應商展開合作洽談。

此外，公司2025年擬配發現金股利37元，維持穩定配息政策，使其在高價電子族群中兼具成長與現金流特性，有助支撐中長期評價基礎。

整體來看，旭隼短線以強勢連漲與法人回補為主軸，市場對其AI電力基礎建設題材的關注度升溫，但目前仍屬個股領漲格局，後續是否帶動整體電源族群擴散，仍需觀察資金進一步動向。