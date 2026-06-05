快訊

海上對峙中！ 中國大陸海警船硬闖東沙限制水域

日本軟銀大手筆投資法國AI 但歐洲能源成本是硬傷

北海道街頭命案！男當警察面猛刺女 冷血認：就是想殺她

聽新聞
0:00 / 0:00

準千金股強勢突圍！旭隼連飆兩根漲停衝928元 AI 電力基建題材受關注

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股5日盤中劇烈震盪，高低震幅超過1,400點，盤面超過1,350檔個股下跌，旭隼（6409）逆勢強攻，連續拉出第二根漲停、鎖在928元。中央社
台股5日盤中劇烈震盪，高低震幅超過1,400點，盤面超過1,350檔個股下跌，旭隼（6409）逆勢強攻，連續拉出第二根漲停、鎖在928元。中央社

台股5日盤中劇烈震盪，高低震幅超過1,400點，盤面超過1,350檔個股下跌，不過高價電源族群中旭隼（6409）逆勢強攻，連續拉出第二根漲停、鎖在928元，成為準千金股中最受關注的強勢標的之一。

旭隼5日以882元開出後，急拉至漲停鎖死，盤中買單超過1,400張排隊，短線自5月29日以來已連6日上漲，累計漲幅達32.76%，動能維持強勢。值得注意的是，旭隼為當日漲停個股中價位最高者，在高價股族群中具指標性。

旭隼籌碼面同步轉強，外資5日回補505張，終結連5日賣超，自營商加碼164張，三大法人單日合計買超669張，近5日累計買超913張。

基本面方面，旭隼首季受原物料成本上升及人民幣升值影響，稅後純益3.92億元，季減26%、年減54%，每股純益4.46元。不過隨客戶庫存調整進入尾聲，高功率UPS需求逐步回溫，4月營收回升至17.64億元，月增24.8%，顯示營運動能開始改善。

法人指出，市場關注焦點逐漸由短期財報波動，轉向AI資料中心建置所帶動的電力基礎設施需求。隨AI伺服器規模擴張，高可靠度電源供應與備援系統需求同步提升，不斷電系統（UPS）成為AI算力基礎架構中的關鍵環節之一。

旭隼亦持續推進電源整合解決方案，與業者合作開發整合BBU、BMS及DC/DC轉換器的Power Rack架構，並導入超級電容設計，鎖定雲端資料中心應用，目前已與一階供應商展開合作洽談。

此外，公司2025年擬配發現金股利37元，維持穩定配息政策，使其在高價電子族群中兼具成長與現金流特性，有助支撐中長期評價基礎。

整體來看，旭隼短線以強勢連漲與法人回補為主軸，市場對其AI電力基礎建設題材的關注度升溫，但目前仍屬個股領漲格局，後續是否帶動整體電源族群擴散，仍需觀察資金進一步動向。

旭隼 台股

延伸閱讀

台股止血誰在拉？國巨領軍被動元件族群噴出 處置股照樣飆

重電股誰最強？士電、亞力連拉兩根漲停

科技股回檔、傳產反彈！台股重挫781點收45,677點 台積電收2,385元

台股主動式 ETF 搶鏡 前四強今年來漲幅逾80% 00994A、00981A本月除息

相關新聞

記憶體警報響起？美光市值蒸發942億美元 南亞科、華邦電等掀跌停潮

美國記憶體大廠美光（Micron）驚爆史上最大單日市值蒸發，拖累南韓股市啟動熔斷！華邦電（2344）、南亞科（2408）等記憶體族群慘陷跌停潮。

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

準千金股強勢突圍！旭隼連飆兩根漲停衝928元 AI 電力基建題材受關注

台股5日盤中劇烈震盪，高低震幅超過1,400點，盤面超過1,350檔個股下跌，不過高價電源族群中旭隼（6409）逆勢強攻，連續拉出第二根漲停、鎖在928元，成為準千金股中最受關注的強勢標的之一。

魏哲家喊要很久才能滿足客戶！台積電建廠夥伴股價揚

晶圓代工廠台積電4日召開股東常會，董事長暨總裁魏哲家表示，台積電在美國和台灣兩地積極擴產，「要很久時間」才能夠滿足客戶需...

廣達卡位量子運算市場

美國量子電腦公司Quantinuum將於4日於美國納斯達克市場初次掛牌（IPO），量子運算被視為繼AI之後的全新商機，Quantinuum IPO備受市場矚目。

華碩4月每股賺7.15元

PC品牌大廠華碩（2357）近期股價飆漲，昨（4）日公布4月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利53.13億元，年增283.02%，單月每股純益達7.15元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。