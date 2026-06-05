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魏哲家喊要很久才能滿足客戶！台積電建廠夥伴股價揚
晶圓代工廠台積電4日召開股東常會，董事長暨總裁魏哲家表示，台積電在美國和台灣兩地積極擴產，「要很久時間」才能夠滿足客戶需求。市場分析師看好漢唐等無塵室和廠務業者可望受惠台積電擴產效益，今天股價走揚。
人工智慧（AI）需求超乎預期強勁，台積電先進製程產能供不應求，股東於股東會問到台積電何時能夠滿足客戶需求，以及哪時候會是資本支出的高原期。
魏哲家說，台積電美國高階晶片產能遠遠不夠，加上台灣產能也無法完全滿足客戶需求，不僅在美國建廠，在台灣也加速擴產，何時能夠滿足客戶需求，「要很久時間」。他並說，現在沒有看到停止資本支出的指標。
市場分析師預期，台積電要很久時間才能滿足客戶需求，意味著將積極投資擴產，漢唐等台積電建廠合作夥伴營運可望受惠，今天股價紛紛走揚。其中，漢唐盤中達到1280元，上漲50元；兆聯實業一度達960元，上漲26元。
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