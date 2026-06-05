記憶體警報響起？美光市值蒸發942億美元 南亞科、華邦電等掀跌停潮
美國記憶體大廠美光（Micron）驚爆史上最大單日市值蒸發，拖累南韓股市啟動熔斷！華邦電（2344）、南亞科（2408）等記憶體族群慘陷跌停潮。
美光（Micron）昨夜股價重挫7.7%，單日市值蒸發942.4億美元，引爆全球記憶體族群賣壓。台股5日同步遭受衝擊，記憶體概念股開盤後紛紛跳水，華邦電、南亞科、創見（2451）、宇瞻（8271）、十銓（4967）、晶豪科（3006）、青雲（5386）、宜鼎（5289）、旺宏（2337）、商丞（8277）等皆一度重挫跌停，成為盤面重災區。
引爆市場恐慌的關鍵來自Raymond James分析師Karl Ackerman最新報告。他指出，DRAM與NAND價格高點可能比市場預期更早到來，預估平均售價將於2026年年中見頂，並在明年初連續兩季下滑。
Ackerman分析，壓力來自供需兩端同步轉弱。供給面上，中國記憶體廠商長鑫存儲與長江存儲持續擴產，增加市場供應；需求面則因AI產業大量吸收記憶體資源推升價格後，非AI終端市場開始縮減採購力道，智慧手機等消費性電子需求仍顯疲弱。
儘管該機構仍維持美光「優於大盤」評級，並認為長約機制有助降低景氣循環衝擊，但市場資金選擇提前反映風險。美光股價跌破本周才剛站上的1,000美元關卡，收在996美元，市場對記憶體產業未來獲利展望轉趨保守。
利空迅速蔓延至亞洲市場。南韓Kospi指數盤初一度暴跌6.4%，三星電子、SK海力士跌幅雙雙超過7%，韓國交易所甚至啟動熔斷機制，暫停Kospi程式化賣單交易，顯示半導體與記憶體族群正面臨劇烈調節壓力。
回到台股，集中市場指數5日開低走低，在台積電（2330）開高翻黑、聯發科（2454）、鴻海（2317）等大型電子權值股同步走弱下，盤中一度重挫近1,500點，失守45,000點整數關卡，最低來到44,209.53點。
其中記憶體族群成為空方提款重心，市場擔憂若記憶體價格循環提前反轉，相關業者未來獲利成長動能恐將面臨考驗，也使資金短線加速撤出族群避險。
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