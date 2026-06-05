台積電盤後鉅額交易 再現新天價

台積電（2330）昨（4）日未能上演股東會行情，股價下跌40元收2,385元。然而，受到市場高度關注的是，台積電在盤後鉅額交易中再度驚現「神秘買家」，價格最高一單以2,445.06元的驚天價格成交，刷新5月28日2,442元的歷史紀錄。

據統計，台積電昨盤後共出現五筆鉅額交易，最高一筆爆出8,320股、以2,445.06元歷史新高價成交，另外四筆鉅額成交價則落在2,385元至2,397.27元區間，最低價4,071張買單，與昨日一般交易時間收盤的2,385元齊平。

市場解讀，這顯示對多頭買家來說，昨日是台積電股價回測的「樓地板」支撐，後市回補力道可望加速帶動指數向上攻擊。

整體來看，台積電鉅額交易昨日總共約有4,101張、金額97.8億元，加權平均價格約2,385.17元。

法人表示，雖然台積電一般交易時間股價因大盤拖累走跌，但鉅額交易價格卻硬是比前一日集中市場的最高價還高，可見即便短期盤勢震盪，長線資金對權王後市的信心依舊非同一般。