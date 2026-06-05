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廣達卡位量子運算市場
美國量子電腦公司Quantinuum將於4日於美國納斯達克市場初次掛牌（IPO），量子運算被視為繼AI之後的全新商機，Quantinuum IPO備受市場矚目。
廣達（2382）在量子運算市場卡位積極，去年宣布投資Quantinuum，隨著Quantinuum即將上市，廣達有望大啖這波量子運算商機。
Quantinuum掛牌價每股60美元，量子運算將是下一波驅動AI運算成長的新趨勢，美國政府更將量子運算視為未來國安發展，Quantinuum掛牌備受市場關注。
廣達去年就投資Quantinuum達5,000萬美元，取得186萬7,763股，每股平均價格為29.77美元，尚未掛牌前的潛在獲利就已經高達5,646萬美元，Quantinuum未來股價表現有望衝高，廣達持股處分利益可期。
事實上，廣達看好量子運算商機，不僅投資Quantinuum，2019年也投資美系量子電腦大廠Rigetti，當前已是量子國家隊成員，多方布局量子運算的領域。
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