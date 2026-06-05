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全漢攻高效電源

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源廠全漢（3015）在台北國際電腦展（COMPUTEX）首度秀出33kW Power Shelf（19吋／21吋）高效機架式電源解決方案，訴求專為AI伺服器、邊緣運算及高效網路交換器量身打造，搶攻CSP以外，邊緣運算AI數據中心與企業／區域私有雲市場商機，為後續營運動能添翼。

全漢表示，隨著輝達新一代AI晶片面臨算力與功耗爆發式增長，傳統資料中心12V直流供電面臨傳輸損耗過大瓶頸，產業轉向符合ORV3（Open Rack v3）標準48V／50V高壓直流供電成最新趨勢。

全漢新推出的33kW Power Shelf系統，能將三相AC輸入高效轉換為50VDC調節直流輸出，最大電流達660A，完美對接新世代AI伺服器供電需求。全漢昨日股價攻上漲停價62.7元收市，上漲5.7元。

輝達 伺服器 COMPUTEX

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