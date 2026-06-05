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輔信4月EPS 0.02元 光環-0.11元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

輔信（2405）遭列注意股票，昨（4）日應主管機關要求，公布自結4月稅後純益500萬元，年增126.32%，每股純益0.02元。

展望後市，隨著全球產業持續朝向數位化轉型推進，AI應用由雲端延伸至終端與現場運算，帶動邊緣AI與工業電腦相關需求成長，法人看好有助輔信今年中高階機種出貨持續提升。

【記者蘇嘉維／台北報導】光通訊廠光環（3234）遭列注意股票，昨（4）日應主管機關要求，公布自結4月稅後淨損1,200萬元，表現與去年同期相當，每股淨損0.11元；前四月每股淨損0.43元，虧損幅度相較去年同期淨損0.04元擴大。

法人指出，光環持續目前仍在營運轉型階段，隨著後續代工營收占比有望持續增加，有助業績好轉。

營收 光環

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