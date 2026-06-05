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永擎報捷 奪日商大單
AI伺服器廠永擎（7711）昨（4）日宣布，獲得日本上市公司Data Section總量587台搭載輝達B200 GPU的高效能伺服器訂單，將部署於泰國曼谷近郊AI資料中心，作為美國大型企業專屬算力平台。
Data Section表示，隨著泰國政府推動「Thailand 4.0」及AI國家戰略，東南亞市場對高效能AI算力的需求快速攀升，該公司正積極打造新一代AI基礎設施。
此次Data Section藉由永擎大規模導入B200伺服器，將大幅提升資料中心運算能力，協助因應生成式AI、模型訓練及推論需求成長，同時支援泰國推動主權AI與數位轉型發展。
Data Section強調，未來將持續攜手永擎等國際夥伴，強化日本、澳洲及東南亞地區AI算力布局，搶攻全球AI基礎建設商機，並鞏固亞太區AI運算資源供應樞紐地位。
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