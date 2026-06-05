永擎報捷 奪日商大單

擁有兩百六十六萬股東的台積電，昨天舉行一年一度的股東會，股民最好奇的問題，仍舊聚焦在台積電未來營運成長態勢，董事長魏哲家強調「下面幾年都很好」，更幽默向股東喊話：「你如果預計買股票，請繼續。」現場隨即響起熱烈掌聲。他表示，在ＡＩ帶動先進製程、高效能運算（ＨＰＣ）晶片需求下，台積電預期今年美元營收仍可維持超過百分之卅的成長幅度，表現將持續優於整個半導體產業。

2026-06-05 00:00