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凌華營收拚逐季向上

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠凌華（6166）總經理黃怡暾昨（4）日表示，歐美市場需求強勁，專案陸續發酵，目前訂單出貨比（B／B值）已達 1.5，其中，受惠Panel PC挹注，今年邊緣視覺應用營收至少年增三成以上，整體來看，凌華今年營收將逐季成長。

黃怡暾分析，從市場動能來看，凌華美國市場受惠醫療、交通、博弈、國防、能源等各領域均勻成長，動能強勁；歐洲市場方面，醫療、零售專案陸續發酵，今、明兩年營運同樣可期。

Panel PC方面，黃怡暾指出，今年以來相關業務成長強勁，成長動能來自工業、醫療領域，推升第1季邊緣視覺應用營收已成長一倍，全年可望維持高成長；視覺應用營收比重也由2025年的21%，今年首季提升至27%。

針對機器人布局，黃怡暾表示，目前新舊機器人營收占比逾7%，人型機器人相關比重相對小，機器人貢獻才剛開始。

黃怡暾指出，人型機器人目前接案量已經不小，客戶群包含美國、中國大陸及歐洲廠商，預計未來兩、三年可望有更顯著貢獻。整體來看，預計明年機器人相關營收有望雙位數增長。

談到近期零組件缺料，黃怡暾分析，目前CPU確實有一至兩成供應缺口，預計要到第4季供貨情況才會比較和緩；記憶體缺貨狀況較嚴重，不僅DDR4幾近斷供，DDR5第3季也恐供給持續吃緊、價格走高。

黃怡暾指出，缺料導致產品交期從過往10至12周拉長到超過15、16周，從目前接單出貨比達1.5來看，也反映客戶擔憂後續缺料狀況而下長單。

業績表現方面，凌華4月營收15.11億元，續創單月新高，月增5.6%，年增63%；前四月營收49.55億元，年增38%，營運動能穩健成長。

營收 凌華 歐洲

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