快訊

嫌太吵？男突持菜刀衝郵局 郵務士上半身被砍多刀倒血泊亡

年薪比黃仁勳高？魏哲家急否認「沒有啦」 喊工作百年也追不上

曾爆自由進出香閨…蔡尚樺被林秉聖「摟腰公主抱球場」 經紀人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

輔信4月稅後純益500萬元 EPS為0.02元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

輔信（2405）4日公布4月稅後純益500萬元，年增126.32%，4月每股稅後純益（EPS）為0.02元，隨著全球產業持續朝向數位化轉型推進，AI應用由雲端延伸至終端與現場運算，帶動邊緣AI與工業電腦相關需求成長，將有助於輔信今年中高階機種出貨持續提升。

輔信4月營收1.66億元，月增0.42%，年增23.65%，前四個月營收5.87億元，年增3.52%，該公司表示，主要是受惠海外資訊安全、零售與醫療等專案出貨挹注，加上子公司暄達醫學高階產品出貨成長。

輔信表示，將持續深化歐美日專案市場布局，聚焦智慧製造、醫療、機器視覺與商業自動化等應用領域，並提升邊緣 AI、客製化與系統產品比重，以擴大高附加價值業務布局。此外，部分海外專案亦展現持續拓展成果，以日本市場為例，Kiosk專案亦逐步延伸至其他零售通路領域，有助於後續專案布局與營運動能延續。

展望未來，輔信將持續深化高附加價值產品與專案型業務布局，穩步推進工業、醫療與邊緣AI等應用市場發展，並持續優化產品組合與獲利結構，以提升整體營運體質與獲利能力。

EPS 營收

延伸閱讀

牧德5月營收月增1.6% 接單暢旺

COMPUTEX／威強電今年營運有望逐季向上 看好邊緣AI落地商機將至

勤凱營收／5月2.3億元創歷史次高 MLCC 拉貨動能增溫

大大寬頻股東會／通過每股配發3.8元現金股利

相關新聞

台積電股東會登場 董事長魏哲家談話重點一次看

台積電股東會登場，法人、投資人都高度關注，有股東發言表示台積電已經幫他朋友賺回買房的頭期款，也有人關心資本支出大幅提高下，何時會到達高原期，還有人則是詢問未來的成長動能及應用將會爆發？董事長魏哲家一一回答，且強調預期未來幾年的成長趨勢持續，目前沒看到停止成長指標；記者特別整理魏哲家在股東會中的發言重點，讓讀者一文看懂。

魏哲家金句狂出：不怕英特爾搶單、不考慮股票回購、不會亂漲價

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會時，坦承且耐心回應股東提問，而且金句狂出。有股東提問英特爾先進封裝很厲害，會不會擔心分食台積電訂單？會不會考慮參考國外公司回購股票？魏哲家說這問題我也問過財務部，得到的答案是「不考慮！」；另外針對客戶獲利狀況好，股東質問似乎未反映台積電價值，魏哲家回答說：「確實是，公司也正準備和客戶溝通再漲價，但『不會』像記憶體廠般亂漲價！」。

台積電未來哪些應用會爆發？魏哲家斬釘截鐵說：機器人！

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會面對股東提問，台積電資本支出大幅提高，未來幾年也會保持高資本支出水準，公司是看到哪些成長動能？長遠發展，哪些應用將爆發？讓公司有信心持續進行大規模投資，魏哲家再度重申機器人將是未來扮演的角色愈來愈重要。

台積電股東會／股東賺到買房頭期款！魏哲家：請繼續買股票

台積電（2330）4日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家回應股東提問指出，請繼續買台積電股票。公司預期未來幾年的成長趨勢持續，目前沒看到停止成長指標。

台積董座魏哲家：台積電股價一年飆漲1.5倍 股利提高逾三成

台積電（2330）董事長魏哲家今日主持股東會一開始致詞，感謝股東過去一年持續支持，讓公司再度交出豐碩成果，不僅營收與每股盈餘雙雙創下歷史新高，股價表現也相當亮眼。自去年6月3日股東會時每股950元，到今年6月3日收在2425元，一年內漲幅超過1.5倍。

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。