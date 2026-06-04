聽新聞
0:00 / 0:00
輔信4月稅後純益500萬元 EPS為0.02元
輔信（2405）4日公布4月稅後純益500萬元，年增126.32%，4月每股稅後純益（EPS）為0.02元，隨著全球產業持續朝向數位化轉型推進，AI應用由雲端延伸至終端與現場運算，帶動邊緣AI與工業電腦相關需求成長，將有助於輔信今年中高階機種出貨持續提升。
輔信4月營收1.66億元，月增0.42%，年增23.65%，前四個月營收5.87億元，年增3.52%，該公司表示，主要是受惠海外資訊安全、零售與醫療等專案出貨挹注，加上子公司暄達醫學高階產品出貨成長。
輔信表示，將持續深化歐美日專案市場布局，聚焦智慧製造、醫療、機器視覺與商業自動化等應用領域，並提升邊緣 AI、客製化與系統產品比重，以擴大高附加價值業務布局。此外，部分海外專案亦展現持續拓展成果，以日本市場為例，Kiosk專案亦逐步延伸至其他零售通路領域，有助於後續專案布局與營運動能延續。
展望未來，輔信將持續深化高附加價值產品與專案型業務布局，穩步推進工業、醫療與邊緣AI等應用市場發展，並持續優化產品組合與獲利結構，以提升整體營運體質與獲利能力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。