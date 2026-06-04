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華碩股價驚驚漲 公布4月每股純益達7.15元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）因近期股價飆漲，已達公布注意交易資訊標準，故4日公布今年4月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利53.13億元，年增283.02%，單月每股純益達7.15元。

華碩公布今年4月營收為848.81億元，年增63.32%；稅前淨利50.5億元，年增222.48%。

華碩近期在代理式AI商機想像下，吸引市場資金搶進，連續拉三根漲停板，累計近10日股價大漲36%，最高來到964元，試圖挑戰千元關卡。惟4日股價漲多拉回，終場收在892元，下跌39元、跌幅4.19%。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於COMPUTEX期間發表最新「RTX Spark」晶片，掀起市場對代理式AI龐大想像空間，華碩等品牌商已預計於今年秋季發表搭載相關晶片的PC產品。

華碩董事長施崇棠看好代理式AI商機，他先前表示， Agentic AI「一個人可以抵100個人」，將讓AI PC真正發揮龐大生產力，這個趨勢擋不住。

華碩 黃仁勳 NVIDIA

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