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台積電股東會／魏哲家坦言：台灣 AI 供應鏈對突然的發展應變不足

經濟日報／ 記者尹慧中/新竹即時報導
台積電今天召開股東常會，董事長魏哲家（右）回答股東提問。記者季相儒／攝影
台積電今天召開股東常會，董事長魏哲家（右）回答股東提問。記者季相儒／攝影

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家4日在股東會後接受媒體訪問提到，如同客戶所說所有AI發展基本的要有足夠的電力、晶片、記憶體測試散熱等，AI的突然發展讓供應鏈應變不足，瓶頸不是只有台積電，台積電要買設備、設備商也喊零件受阻，供應鏈裡面很多限制，到處都是。

魏哲家說，儘量努力讓台積不是瓶頸，今天有點是瓶頸，我們已經很努力蓋廠也讓客戶看我們很努力了，AI的突然發展讓供應鏈應變不足，瓶頸不是只有台積電，台積電要買設備、設備商也喊零件受阻、零件也喊，這裡面很多限制到處都是，只是他們不講話把台積電逮出來講，但我們繼續努力。

外界關注如何看缺料何時供應鏈改善？魏哲家說，相信人類能做出各種應變大家會想出方法，就像Pc記憶體若從16變成8gb消費者也可接受，預期不會連三年痛苦，至於何時能全部改善到平衡，坦白說要到那個地方我也不知道沒這麼厲害。

台積電 魏哲家 電力

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