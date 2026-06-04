聽新聞
0:00 / 0:00
台積電股東會／魏哲家坦言：台灣 AI 供應鏈對突然的發展應變不足
台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家4日在股東會後接受媒體訪問提到，如同客戶所說所有AI發展基本的要有足夠的電力、晶片、記憶體測試散熱等，AI的突然發展讓供應鏈應變不足，瓶頸不是只有台積電，台積電要買設備、設備商也喊零件受阻，供應鏈裡面很多限制，到處都是。
魏哲家說，儘量努力讓台積不是瓶頸，今天有點是瓶頸，我們已經很努力蓋廠也讓客戶看我們很努力了，AI的突然發展讓供應鏈應變不足，瓶頸不是只有台積電，台積電要買設備、設備商也喊零件受阻、零件也喊，這裡面很多限制到處都是，只是他們不講話把台積電逮出來講，但我們繼續努力。
外界關注如何看缺料何時供應鏈改善？魏哲家說，相信人類能做出各種應變大家會想出方法，就像Pc記憶體若從16變成8gb消費者也可接受，預期不會連三年痛苦，至於何時能全部改善到平衡，坦白說要到那個地方我也不知道沒這麼厲害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。