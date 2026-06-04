台積電股東會／重環保 營運長秦永沛：投入草鴞生態廊道串聯計畫

台積電（2330）4日召開股東會，針對股東關注科學園區開發與生態保育議題，魏哲家表示，台積電會盡量與政府合作，也重視草鴞保護；台積電共同營運長秦永沛則指出，台積電過去一向積極投入生態保育，目前在南部也正與產官學合作，投入草鴞生態廊道串聯計畫。

秦永沛表示，沙崙園區是新設科學園區，科學園區所有規劃均由政府主導，台積電也相信政府會有完整規劃。至於生態保育，台積電過去一向積極投入，包括石虎保育等，都已有良好成績。

秦永沛進一步指出，在南部，台積電也針對草鴞保育與產官學界合作，目前正投入草鴞生態廊道串聯計畫，相關計畫持續進行中。他強調，台積電對生態保育一向非常重視，希望股東能夠放心。

魏哲家也補充，台積電會與政府合作，並重視草鴞保護。他表示，草鴞目前只剩下三百隻，希望明年能成長到四百隻，「跟台積電的生育率一樣一直成長」。

隨著台積電持續推進先進製程與全球擴產，外界對用電、用水、環境影響與生態保育的關注也同步升高。台積電此次在股東會上重申環保與生態保育立場，也凸顯公司在追求技術領先與營運成長的同時，仍將永續發展納入長期經營重點。