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談低生育率隱憂 魏哲家：很怕以後工程師、技術員不夠

中央社／ 新竹4日電
台積電4日在新竹召開股東常會，董事長暨總裁魏哲家（圖）主持會議，會中聆聽股東提問。中央社
台積電4日在新竹召開股東常會，董事長暨總裁魏哲家（圖）主持會議，會中聆聽股東提問。中央社

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，台灣生育率太低，很怕長此以往工程師、技術員會不夠。

台積電今天召開股東常會，股東發言希望台積電男性員工能夠承擔更多的家庭責任。魏哲家說，台積電盡量優厚生產的女性員工，讓她們有比較大的彈性，對於當父親的員工，也給予彈性，可以照顧家庭。

魏哲家表示，台積電一定會盡心盡力照顧員工，看台積電員工生育率是台灣的5倍，就知道效果不錯。

不過，他坦言，台灣生育率太低，長此以往很怕工程師不夠，技術員不夠。台積電員工生育率一直是台灣的5倍，以後台積電寶寶加入台積電還是不夠，因為生活要出去吃飯，總要有餐廳，不能全部都加入台積電。

至於股東關心員工的績效考核問題，魏哲家表示，台積電的績效考核不會改變，一定會照顧員工，因為員工上下一心，台積電才能有好結果。績效考核永遠公平合理。

有股東問到台積電是否開放年長者加入，魏哲家則未正面回應，他說台積電規定67歲退休，如果65歲進來台積電，熟悉一下，差不多可以退休了。

魏哲家 生育率 台積電

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