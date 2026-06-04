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台積電股東會登場 魏哲家：去年營收獲利創高、股價1年飆逾1.5倍
台積電（2330）今（4）日召開股東常會，董事長魏哲家致詞時表示，過去一年是台積電成果豐碩的一年，不僅營收與每股盈餘雙雙創下歷史新高，股價表現也相當亮眼，從去年股東會當天的每股950元，到昨天收盤價2425元，365天內成長超過1.5倍。
魏哲家指出，除了營運表現持續攀升外，台積電現金股利配發也較前一年增加超過30%，展現公司穩健獲利能力與回饋股東的決心。
展望未來，魏哲家表示，全球正邁入人工智慧賦能的新時代，對台積電未來數年的成長深具信心。為支援客戶需求，公司將持續投入技術研發與產能擴充，鞏固領先地位，同時兼顧股東權益，確保能持續提供穩健且具吸引力的投資回報。
魏哲家也向股東表達感謝，並強調台積電將持續秉持專業與創新精神，在AI浪潮帶動下掌握成長契機，為客戶、股東及社會創造更大價值。
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