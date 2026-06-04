台積電股東會／TEL 洩密案後被剔除供應商名單？魏哲家：不會

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家4日於股東會回應東京威力科創（TEL）是否會被剔除供應商名單時明確表示，「不會」。他指出，相關事件並非 TEL 公司政策所為，而是底下員工犯錯，且 TEL 處理過程相當配合，因此台積電決定「繼續前進」。

魏哲家表示，台積電重視誠信，但 TEL 本身不是以公司政策去做違反規範的事情，而是個別員工犯錯。台積電經過商量與討論後，認為 TEL 非常配合，「所以我們決定繼續前進，而且它還是相當好的一個供應商」。

他也補充，涉案人員已受到法律制裁，因此事件就到此為止。魏哲家這番說法，也等於替外界關注台積電是否會因洩密案調整供應鏈合作關係，給出明確答案。

台積電2奈米洩密案中，智慧財產及商業法院今年4月27日判處 TEL 旗下東京威力科創罰金新台幣1.5億元、緩刑3年，並支付台積電1億元、支付公庫5,000萬元；TEL 當時也聲明，TEL及台灣子公司均不存在組織性介入或相關機密資訊外流情事。

對台積電而言，先進製程與機密資訊保護牽動公司核心競爭力，相關事件一度引發市場對供應鏈關係的高度關注。不過，魏哲家此次在股東會上表態，除了重申台積電對誠信與法遵的重視，也透露在事件經法律處理、供應商配合改善後，雙方合作關係並未中斷。