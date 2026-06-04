台積電股東會登場 董事長魏哲家談話重點一次看

台積電股東會登場，法人、投資人都高度關注，有股東發言表示台積電已經幫他朋友賺回買房的頭期款，也有人關心資本支出大幅提高下，何時會到達高原期，還有人則是詢問未來的成長動能及應用將會爆發？董事長魏哲家一一回答，且強調預期未來幾年的成長趨勢持續，目前沒看到停止成長指標；記者特別整理魏哲家在股東會中的發言重點，讓讀者一文看懂。

1、股價1年大漲1.5倍 魏哲家感謝股東支持

台積電股東會登場，統計去年6月3日股東會時股價為950元，今年股東會前漲到2,425元，1年時間大漲1,475元，漲幅155.26%，董事長暨總裁魏哲家表示，感謝股東支持，台積電股價過去一年表現令人驚艷，成長超過1.5倍，公司成長也與股東共享，今年配息至少24元，成長超過30%；魏哲家強調，有信心台積電的表現持續優於產業。

2、相信AI長期需求對半導體的發展是根本性的

台積電董事長魏哲家特別在股東會感謝股東，他指出，將 持續確保股東可獲得穩健投資回報，並讓股東價值最大化；同時也強調，相信AI長期需求對半導體的發展是根本性的。

魏哲家指出，「我們正邁入1個人工智慧賦能的世界，人工智慧不僅被運用在資料中心，未來也將應用在個人電腦、智慧型手機、汽車甚至物聯網的整個設備中，我們的領先技術和卓越製造的能力的價值，也因此持續成長。」

3、魏哲家：今年美元營收成長逾30%

魏哲家表示，從生成式AI、查詢模式，進一步轉向代理式AI與指令行動模式，正推升大型語言模型處理文本所需的token消耗量，使運算能力需求持續成長，進一步支撐先進半導體需求。

魏哲家強調，台積電仍對未來數年AI大趨勢抱持信心，半導體需求具備根本性支撐，在技術差異化與廣泛客戶群支持下，台積公司維持強勁信心，若以美元計算，預計今年全年營收成長仍將超過30%。

4、AI 需求支撐先進製程 台積電不放棄任何業務機會努力滿足所有客戶需求

台積電表示，先進製程技術需求持續強勁，將繼續支撐業績表現；魏哲家重申，不會放棄任何業務機會，正努力滿足所有客戶需求，包括持續投資先進製程、先進封裝與特殊製程技術，另外，在成熟製程的策略上也未改變，將專注建置具優異良率的特殊製程產能，而非單純擴充一般產能。

5、魏哲家: 看好機器人在照護、醫療與服務領域的角色重要

台積電未來成長動能深受關注，有股東提問未來長遠發展下，那些應用將爆發？且詢問機器人與自駕車的發展前景；魏哲家直言，沒有人能完全看見未來所有應用與市場發展，但「半導體永遠是所有發展的基礎」。

針對股東的問題，魏哲家回應指出，自駕車無疑是未來重要發展方向，機器人更是長期趨勢，他認為，未來機器人在照護、醫療與服務領域的角色將愈來愈重要，「到了80幾歲、90幾歲，你一定需要有人來服侍，那我用機器人，會永遠比你的另外一半來服侍你更強。」魏哲嘉說，自己正逐漸接近需要這類服務的年紀，因此非常期待機器人技術能夠早日成熟。

6、買台積電賺回買房頭期款 魏哲家：請繼續買台積電股票

台積電召開股東會，有股東發言說朋友去年「相信魏哲家明年買新家」，真的買新家了，台積電已經幫他賺回買房的頭期款；魏哲家回應股東說，請繼續買台積電股票，且強調，公司預期未來幾年的成長趨勢持續，目前沒看到停止成長指標。

7、台積電資本支出何時到高原期？ 魏哲家老實說「我也不知道，但是下面幾年都很好」

台積電召開股東會，出席股東關心資本支出大幅提高，何時會到高原期？魏哲家表示，「如果知道哪時候是高原期，我有更好的決策跟投資，我們依據客戶給的預測，跟客戶的客戶給的預測，對未來幾年有相當的信心，公司的成長會一直往上成長」。

魏哲家進一步說明，「所以請你看我們的資本支出，第1季法說會提出在520億美金到560億美金，再來，我們又講說會比較偏向於560億美金，就表示出我們的信心來，也就是說會成長」，至於高原期會落在哪時候？他說，「老實回答我也不知道，但是下面幾年都很好。」

8、建置 CoPoS 試產線 魏哲家：預估需二至三年產量達相當大的規模

台積電董事長暨總裁魏哲家回應先進封裝技術布局，他表示，從 CoWoS 推進至 CoPoS，外界其實關心的是 CoPoS 何時進入大量生產，台積電目前已建置 CoPoS 試產線，估計「大概還需要兩到三年才會量非常的大」。

9、不看好最新 EUV？魏哲家：外界誤解了 有買積且極進行相關研發

台積電召開股東會，股東擔憂不投資下一代High-NA EUV（高數值孔徑極紫外光）微影設備，將影響競爭力？魏哲家則是直言，外界誤解台積電沒有投資High-NA設備，事實上不僅已經採購設備，也積極進行相關研發工作，後續待成本下降將會導入量產。

10、股價分割及買庫藏股 台積電：暫無需要

台積電召開股東會，股東關切股價已達高檔，是否考慮股票分割，有股東建議是否考慮以買回庫藏股替代股利發放？財務長黃仁昭表示，過去曾研究過股票分割議題，但目前結論是「並沒有這個需要」。

至於買庫藏股代替股利發放一事，黃仁昭指出，過去不只一次研究過相關議題，但公司認為，持續且穩定增加的股利政策，加上持續獲利成長，才是對長期股東最好的回報，因此目前仍會延續現行股利政策。