魏哲家笑談黃仁勳身價：工作幾百年也追不上

台積電股東會今日在接近尾聲的臨時動議出現輕鬆插曲。有股東提問，隨著台積電近年營運與股價持續創高，董事長魏哲家年薪是不是已超過輝達執行長黃仁勳。魏哲家當場笑著否認：「沒有啦。」隨後他以黃仁勳驚人的財富規模為例指出：「Jensen現在的身價是1700億美元。」魏哲家進一步換算表示，若以新台幣計算，相當於超過5兆元規模。他幽默地說：「我不知道要工作幾百年才會到達這個境界！」

他還笑著向現場股東表示：「以後你們看到Jensen，對他尊敬一點。」一席話引發全場大笑，也讓原本嚴肅的股東會氣氛頓時輕鬆不少。

另外，有股東提問要多照顧員工分紅，魏哲家承諾台積電一定會努力增進員工福利，台積電過去三年員工分紅年增率逾30%，未來他希望也會依循此軌跡成長，當然也也希望對股東權益的照顧也能同樣以超過30%成長。

不過魏哲家擔心少子化，將導致產業斷層。雖然台積電同仁的生產率是整個台灣的五倍，這意謂台積電給同仁，不管女性或男性員工都提供很大的上班彈性，讓他們好好照顧子女長大，他雖期望未來也能進入台積電，但畢竟還有其他的行業如餐飲等也需要人。