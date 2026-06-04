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魏哲家笑談黃仁勳身價：工作幾百年也追不上

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長魏哲家今日在股東會尾聲笑談輝達執行長黃仁勳身價說他工作幾百年也追不上。記者簡永祥／攝影
台積電董事長魏哲家今日在股東會尾聲笑談輝達執行長黃仁勳身價說他工作幾百年也追不上。記者簡永祥／攝影

台積電股東會今日在接近尾聲的臨時動議出現輕鬆插曲。有股東提問，隨著台積電近年營運與股價持續創高，董事長魏哲家年薪是不是已超過輝達執行長黃仁勳。魏哲家當場笑著否認：「沒有啦。」隨後他以黃仁勳驚人的財富規模為例指出：「Jensen現在的身價是1700億美元。」魏哲家進一步換算表示，若以新台幣計算，相當於超過5兆元規模。他幽默地說：「我不知道要工作幾百年才會到達這個境界！」

他還笑著向現場股東表示：「以後你們看到Jensen，對他尊敬一點。」一席話引發全場大笑，也讓原本嚴肅的股東會氣氛頓時輕鬆不少。

另外，有股東提問要多照顧員工分紅，魏哲家承諾台積電一定會努力增進員工福利，台積電過去三年員工分紅年增率逾30%，未來他希望也會依循此軌跡成長，當然也也希望對股東權益的照顧也能同樣以超過30%成長。

不過魏哲家擔心少子化，將導致產業斷層。雖然台積電同仁的生產率是整個台灣的五倍，這意謂台積電給同仁，不管女性或男性員工都提供很大的上班彈性，讓他們好好照顧子女長大，他雖期望未來也能進入台積電，但畢竟還有其他的行業如餐飲等也需要人。

黃仁勳 魏哲家 台積電 股東會

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