快訊

師遭生戳臀反被申誡 侯漢廷轟恐龍調查委員荒謬：浪費3萬公帑

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

今天不准悼念：「天安門母親」遭禁止墓園祭奠

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電股東會／CoPoS 最快兩年放量！魏哲家：先進封裝永遠是世界第一

經濟日報／ 記者朱子呈尹慧中 ／台北╴新竹即時報導

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家4日於股東會回應先進封裝技術布局時指出，針對市場關注從 CoWoS 推進至 CoPoS，台積電目前已建置 CoPoS 試產線，預估需要二至三年，產量才會達到相當大的規模。

魏哲家表示，外界其實關心的是 CoPoS 何時進入大量生產。台積電已經有 Pilot Line（試產線），但他估計「大概還需要兩到三年才會量非常的大」。他也強調，台積電會持續與客戶共同努力，追求最好的技術與生產效率，「只要有這個技術，台積電永遠是世界第一」。

CoWoS 是台積電現階段支撐 AI 晶片與高效能運算需求的關鍵先進封裝平台，隨著 AI 晶片尺寸、運算能力與記憶體頻寬需求持續提高，市場也開始關注下一代封裝技術 CoPoS 的推進。CoPoS 技術整合 CoWoS 與面板級封裝（FOPLP）優勢，採用方形面板設計，並透過玻璃基板取代部分傳統材料，目標在於支援更大尺寸 AI 與 HPC 晶片封裝需求。

相較於既有 CoWoS，CoPoS 更被視為台積電下一階段提高先進封裝效率與擴大產能的重要方向。CoPoS 所需玻璃材料須具備低熱膨脹係數、高頻低損耗、高平坦度，以及可進行玻璃穿孔等特性，以降低大尺寸封裝可能出現的翹曲與良率挑戰，並支援更精細的重布線層製程。

法人與供應鏈先前也關注，台積電先進封裝布局正從 CoWoS 持續延伸至 CoPoS，相關產能可能落在 2028 年底至 2029 年逐步放量。魏哲家此次親自鬆口「已有試產線、量大還要二至三年」，也為市場關注的 CoPoS 時程提供更明確輪廓。

台積電 魏哲家 晶片 股東會

延伸閱讀

魏哲家金句狂出：不怕英特爾搶單、不考慮股票回購、不會亂漲價

台積電股東會／魏哲家：美元營收成長仍逾30% AI 需求續撐先進製程

台積電股東會／黃仁勳透露未來應用？魏哲家笑回：有講

魏哲家：AI需求是最大成長引擎 台積電今年美元營收拚年增逾30%

相關新聞

魏哲家金句狂出：不怕英特爾搶單、不考慮股票回購、不會亂漲價

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會時，坦承且耐心回應股東提問，而且金句狂出。有股東提問英特爾先進封裝很厲害，會不會擔心分食台積電訂單？會不會考慮參考國外公司回購股票？魏哲家說這問題我也問過財務部，得到的答案是「不考慮！」；另外針對客戶獲利狀況好，股東質問似乎未反映台積電價值，魏哲家回答說：「確實是，公司也正準備和客戶溝通再漲價，但『不會』像記憶體廠般亂漲價！」。

台積電未來哪些應用會爆發？魏哲家斬釘截鐵說：機器人！

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會面對股東提問，台積電資本支出大幅提高，未來幾年也會保持高資本支出水準，公司是看到哪些成長動能？長遠發展，哪些應用將爆發？讓公司有信心持續進行大規模投資，魏哲家再度重申機器人將是未來扮演的角色愈來愈重要。

台積電股東會／股東賺到買房頭期款！魏哲家：請繼續買股票

台積電（2330）4日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家回應股東提問指出，請繼續買台積電股票。公司預期未來幾年的成長趨勢持續，目前沒看到停止成長指標。

台積董座魏哲家：台積電股價一年飆漲1.5倍 股利提高逾三成

台積電（2330）董事長魏哲家今日主持股東會一開始致詞，感謝股東過去一年持續支持，讓公司再度交出豐碩成果，不僅營收與每股盈餘雙雙創下歷史新高，股價表現也相當亮眼。自去年6月3日股東會時每股950元，到今年6月3日收在2425元，一年內漲幅超過1.5倍。

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

魏哲家笑談黃仁勳身價：工作幾百年也追不上

台積電股東會今日在接近尾聲的臨時動議出現輕鬆插曲。有股東提問，隨著台積電近年營運與股價持續創高，董事長魏哲家年薪是不是已超過輝達執行長黃仁勳。魏哲家當場笑著否認：「沒有啦。」隨後他以黃仁勳驚人的財富規模為例指出：「Jensen現在的身價是1700億美元。」魏哲家進一步換算表示，若以新台幣計算，相當於超過5兆元規模。他幽默地說：「我不知道要工作幾百年才會到達這個境界！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。