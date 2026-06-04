台積電股東會／不考慮買回庫藏股 財務長：增加股利才是對股東的回報

台積電（2330）4日召開股東會，針對股東建議是否考慮以買回庫藏股替代股利發放，財務長黃仁昭表示，台積電過去不只一次研究過相關議題，但公司認為，持續且穩定增加的股利政策，加上持續獲利成長，才是對長期股東最好的回報，因此目前仍會延續現行股利政策。

黃仁昭指出，台積電評估過買回庫藏股作法，但結論是，現行股利政策對股價長期支持更具效益。也就是說，台積電目前並未規劃以買回庫藏股取代股利發放，而是維持穩定配息、持續成長的方向。

董事長魏哲家也回應股東關於是否可減少股利、保留資金支應未來投資的建議。他表示，台積電未來投資一定會靠公司本身能力、透過賺錢來支應，而不是靠減少股利。

魏哲家強調，台積電股利一定會持續成長，用來回饋股東，「股利我們不會考慮降低」。他並向股東保證，若情況很糟時，股利也是持平，長期方向則一定是增加。

魏哲家表示，股東建議省下資金投資、未來賺更多錢，方向沒有錯，台積電也會持續這樣做；但省錢的方法不是減少股利，而是增加公司利潤。