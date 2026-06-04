魏哲家金句狂出：不怕英特爾搶單、不考慮股票回購、不會亂漲價

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會時，坦承且耐心回應股東提問，而且金句狂出。有股東提問英特爾先進封裝很厲害，會不會擔心分食台積電訂單？會不會考慮參考國外公司回購股票？魏哲家說這問題我也問過財務部，得到的答案是「不考慮！」；另外針對客戶獲利狀況好，股東質問似乎未反映台積電價值，魏哲家回答說：「確實是，公司也正準備和客戶溝通再漲價，但『不會』像記憶體廠般亂漲價！」。

另外對於股東關心特斯拉執行長馬斯克決定成立TeraFab自製晶片，魏哲家不多做評論，只簡單回答：「祝福他！」。

針對股東建議台積電可透過買回庫藏股方式提升股東權益。魏哲家以資深副總經理暨財務長黃仁昭的回答，直接說結論：「公司現階段仍將維持既有資本配置策略，不考慮透過庫藏股作為主要股東回饋工具。」

黃仁昭解釋說：「公司可持續性以及穩定增加的股利政策，加上持續性的獲利成長，對股價長期的支持，才是對長期股東最好的回報。」

他說，相較於短期性的庫藏股措施，穩定提高股利與持續提升獲利能力，才是創造長期股東價值最有效的方法。因此公司將持續維持目前的股利政策。

魏哲家則表示，「持續增加的股利和獲利政策，是對長期股東最好的回報。」

至於股東詢問如何看待 Intel 近年積極發展先進封裝技術，並認為其部分技術能力相當突出，是否對台積電形成壓力？對此，魏哲家表示，市場上存在不同封裝技術路線，每種方案都有其優勢與挑戰。

他指出：「你聽到的封裝技術，也是其中封裝技術的另外一個選擇。」

不過魏哲家強調，在目前高階先進封裝領域，台積電仍維持領先地位，「台積電還是做得最好、做得最大。」

他表示，任何競爭對手若要大規模發展先進封裝，都必須面臨技術、良率、量產能力與供應鏈整合等挑戰。

魏哲家重申：「我們從來不怕挑戰，也從來不怕競爭。所以結論就是『不怕』！」

至於股東關心公司未來是否持續透過漲價反映技術價值與提高獲利能力。對此，魏哲家表示，台積電近年毛利率能從40%以上一路提升至50%以上，甚至目前達到60%以上水準，背後是全體員工長期努力的成果。

魏哲家坦言，台積電今年在價格策略上，確實希望回收公司應有的價值。「我們今年在價錢方面，也要回收我們自己應該有的價值。」

不過他也表示，對企業而言獲利永遠沒有「夠」的一天，但台積電不會因此犧牲與客戶之間的長期合作關係。

魏哲家強調，台積電能夠維持全球領導地位的重要原因之一，就是始終把客戶視為合作夥伴。他指出，雖然公司必須賺錢，但客戶關係同樣重要，因此台積電不會採取短期極端漲價策略。

談到產業差異時，魏哲家更語帶保留地表示：「不要突然像記憶體公司那樣。」「不可長久啦。」雖然他隨後強調並非針對特定公司提出批評，但認為台積電追求的是永續經營，而非景氣高峰時大幅調漲價格、低谷時再大幅修正的商業模式。