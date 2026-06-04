台積電股東會／股價攀上2,400元後可分割？財務長黃仁昭：暫無需要

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會時，坦承且耐心回應股東提問，而且金句狂出。有股東提問英特爾先進封裝很厲害，會不會擔心分食台積電訂單？會不會考慮參考國外公司回購股票？魏哲家說這問題我也問過財務部，得到的答案是「不考慮！」；另外針對客戶獲利狀況好，股東質問似乎未反映台積電價值，魏哲家回答說：「確實是，公司也正準備和客戶溝通再漲價，但『不會』像記憶體廠般亂漲價！」。

2026-06-04 11:12