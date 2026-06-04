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台積電股東會／股價攀上2,400元後可分割？財務長黃仁昭：暫無需要
台積電（2330）4日召開股東會，針對股東關切股價已達高檔，是否考慮股票分割，財務長黃仁昭表示，台積電過去曾研究過股票分割議題，但目前結論是「並沒有這個需要」。
黃仁昭指出，若真的進行股票分割，對台積電實質好處，包括股東人數增加、小股東人數增加，或股權分散程度提升，並不會有顯著影響。主要原因是台股已開放零股交易多年，零股交易發展至今，流動性、報價與成交價等表現，和整張交易已沒有明顯差距。
黃仁昭表示，目前全國超過500萬戶證券戶中，已有將近50%持有台積電，因此公司認為，再進行股票分割，對擴大股東基礎的助益並不大。
黃仁昭也提到，主管機關及證交所正在研究零股股東撮合方式，以及零股可買賣時間是否調整；若未來制度進一步優化，對零股股東而言將更加方便且有效率。
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