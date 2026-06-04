台積電股東會／魏哲家：台灣仍是最大生產基地 美國產能「遠遠不夠」

台積電（2330）4日召開股東會，針對高階晶片產能、美國本土製造需求，以及南京廠在成熟製程競爭下的定位，魏哲家表示，美國高階晶片需求多來自美國客戶，但若要完全在美國製造，目前產能「一直趕不上」，即使台積電正努力興建美國生產線，仍「遠遠不夠」。他強調，台灣仍是台積電最大的生產基地。

魏哲家指出，高階晶片需求強勁，不僅美國產能不足，連台灣產能也還不夠，因此台積電除持續在美國擴建，也在台灣加速擴產，並赴日本興建新廠。至於何時能完全滿足需求，他坦言「這個要很久的時間」，並重申，基本上台灣就是台積電生產的最大基地，現場隨後響起熱烈掌聲。

針對南京廠在成熟製程競爭下的戰略定位，以及資產風險，魏哲家表示，台積電每一座廠的設立，第一是客戶要求，第二是市場需求，第三是當地政府支持，第四則是在當地營運必須有效率，並非基於其他考量。

魏哲家進一步指出，台積電每一座廠都會持續進步，南京廠也一樣。南京廠當初導入16奈米製程，如今已相當具競爭力；至於資產風險，他明確表示，「我不認為有什麼風險。」

魏哲家強調，台積電在各地設廠均獲得當地政府相當大支持，南京、美國亞利桑那州與日本皆是如此；在台灣則得到政府更多支持，台積電也心存感激。他表示，台積電全球設廠的邏輯始終一致，「我今天這樣講，明天也一樣這樣講。」