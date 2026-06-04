台積電股東會／黃仁勳透露未來應用？魏哲家笑回：有講

台積電（2330）4日召開股東會，面對股東追問輝達執行長黃仁勳是否曾分享更多機器人、自駕車等未來應用前景，台積電董事長魏哲家表示，「Jensen（黃仁勳）跟我講的東西是有，但是不方便在這個地方跟各位講。」他並強調，自駕車與機器人都是未來重要方向，對於2030年成長能見度，台積電有「相當大的信心」。

一名原始股東於會中提問，關注台積電資本支出從520億美元至560億美元，以及未來投資能否對應至2028年後成長動能，並進一步追問魏哲家，究竟看見哪些新應用，足以支持公司做出大規模投資決策。

魏哲家回應，若誠實回答，台積電沒有辦法完全看到未來所有應用，但有一個基本觀念很重要，就是半導體永遠是所有發展的基礎，因此半導體需求會持續存在。至於應用會落在哪些領域，他坦言不一定每一項都看得到，但只要是半導體，台積電技術永遠是最基本、最重要的環節。

魏哲家指出，台積電不論面對何種應用變化，都必須讓技術保持世界第一、生產效率保持第一，對客戶服務也保持第一，如此才能掌握所有機會。他並強調，客戶信任是台積電另一項關鍵優勢，尤其主要競爭對手多有自己的產品，若以信任度而言，台積電也是世界第一，只要持續維持技術、生產效率與客戶信任，就能永續經營、永續成長。

隨後股東進一步追問，如何看待機器人與自駕車未來，並提到黃仁勳是否曾透露更多外界看不到的資訊。魏哲家回應，黃仁勳確實有跟他談到一些內容，但不方便在現場說明。

魏哲家表示，自駕車永遠是未來方向，機器人也永遠是方向。他指出，自己已多次談到機器人的重要性，尤其隨著衛生環境與醫療服務改善，人類更長壽，未來80多歲、90多歲時一定需要照護，機器人將可協助照顧高齡者，而且效率會比另一半照顧更高。他也笑稱，自己正逐漸進入那個年紀，因此也很努力讓機器人趕快成功。

針對股東最後追問，以目前台積電與客戶接觸情況來看，2030年能見度是否可達成，魏哲家則簡短回應，「我們有相當大的信心。就這樣子講好了。」