快訊

師遭生戳臀反被申誡 侯漢廷轟恐龍調查委員荒謬：浪費3萬公帑

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

今天不准悼念：「天安門母親」遭禁止墓園祭奠

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電股東會／晶片報價應大漲？魏哲家：「我努力」但不像記憶體那樣

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈/台北-新竹即時報導
台積電今日召開股東大會。記者尹慧中／攝影
台積電今日召開股東大會。記者尹慧中／攝影

台積電（2330）4日召開股東大會，期間股東踴躍提問，其中股東也關注價格方面並呼籲公司應該大膽漲價，台積電董事長暨總裁魏哲家說，「我持續努力」，隨後他也補充說，「公司要回收價值，有沒有反映給客戶？我們是把客戶看成夥伴關係，當然賺錢是賺錢」，「不要突然像記憶體公司那樣子突然、不是長久，我們是永續經營。」

魏哲家回應說，台積電毛利率從40幾到50幾，現在是60幾，這是努力下來的，結果當然都是整個台積電所有的員工一起努力的，結果，當然我們在晶圓價格方面也要回收過，我們自己應該有的價值。

他也說，「那夠不夠這個當然永遠不夠，那有沒有反應給我們的客戶，我們其實還是這樣講，台積電如果能夠得到人家的信任，我們都是把客戶看成是夥伴的關係，當然賺錢還是要賺錢，夥伴還是要視夥伴的關係，所以不要突然像記憶體公司突然就這樣子，不可長久啦。我沒有要批評誰，但是我講說，台積電就是永續的經營，不是那樣子的公司。」

台積電 魏哲家 股東會 記憶體

延伸閱讀

台積電股東會／股東賺到買房頭期款！魏哲家：請繼續買股票

台積電股東會／魏哲家：要買台積電請繼續

台積電股東會／馬斯克蓋 Terafab 晶圓廠競爭？魏哲家妙回：我祝福他

台積電未來哪些應用會爆發？魏哲家斬釘截鐵說：機器人！

相關新聞

魏哲家金句狂出：不怕英特爾搶單、不考慮股票回購、不會亂漲價

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會時，坦承且耐心回應股東提問，而且金句狂出。有股東提問英特爾先進封裝很厲害，會不會擔心分食台積電訂單？會不會考慮參考國外公司回購股票？魏哲家說這問題我也問過財務部，得到的答案是「不考慮！」；另外針對客戶獲利狀況好，股東質問似乎未反映台積電價值，魏哲家回答說：「確實是，公司也正準備和客戶溝通再漲價，但『不會』像記憶體廠般亂漲價！」。

台積電未來哪些應用會爆發？魏哲家斬釘截鐵說：機器人！

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會面對股東提問，台積電資本支出大幅提高，未來幾年也會保持高資本支出水準，公司是看到哪些成長動能？長遠發展，哪些應用將爆發？讓公司有信心持續進行大規模投資，魏哲家再度重申機器人將是未來扮演的角色愈來愈重要。

台積電股東會／股東賺到買房頭期款！魏哲家：請繼續買股票

台積電（2330）4日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家回應股東提問指出，請繼續買台積電股票。公司預期未來幾年的成長趨勢持續，目前沒看到停止成長指標。

台積董座魏哲家：台積電股價一年飆漲1.5倍 股利提高逾三成

台積電（2330）董事長魏哲家今日主持股東會一開始致詞，感謝股東過去一年持續支持，讓公司再度交出豐碩成果，不僅營收與每股盈餘雙雙創下歷史新高，股價表現也相當亮眼。自去年6月3日股東會時每股950元，到今年6月3日收在2425元，一年內漲幅超過1.5倍。

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

魏哲家笑談黃仁勳身價：工作幾百年也追不上

台積電股東會今日在接近尾聲的臨時動議出現輕鬆插曲。有股東提問，隨著台積電近年營運與股價持續創高，董事長魏哲家年薪是不是已超過輝達執行長黃仁勳。魏哲家當場笑著否認：「沒有啦。」隨後他以黃仁勳驚人的財富規模為例指出：「Jensen現在的身價是1700億美元。」魏哲家進一步換算表示，若以新台幣計算，相當於超過5兆元規模。他幽默地說：「我不知道要工作幾百年才會到達這個境界！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。