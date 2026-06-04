台積電股東會／晶片報價應大漲？魏哲家：「我努力」但不像記憶體那樣

台積電（2330）4日召開股東大會，期間股東踴躍提問，其中股東也關注價格方面並呼籲公司應該大膽漲價，台積電董事長暨總裁魏哲家說，「我持續努力」，隨後他也補充說，「公司要回收價值，有沒有反映給客戶？我們是把客戶看成夥伴關係，當然賺錢是賺錢」，「不要突然像記憶體公司那樣子突然、不是長久，我們是永續經營。」

魏哲家回應說，台積電毛利率從40幾到50幾，現在是60幾，這是努力下來的，結果當然都是整個台積電所有的員工一起努力的，結果，當然我們在晶圓價格方面也要回收過，我們自己應該有的價值。

他也說，「那夠不夠這個當然永遠不夠，那有沒有反應給我們的客戶，我們其實還是這樣講，台積電如果能夠得到人家的信任，我們都是把客戶看成是夥伴的關係，當然賺錢還是要賺錢，夥伴還是要視夥伴的關係，所以不要突然像記憶體公司突然就這樣子，不可長久啦。我沒有要批評誰，但是我講說，台積電就是永續的經營，不是那樣子的公司。」