聽新聞
0:00 / 0:00
台積電股東會／晶片報價應大漲？魏哲家：「我努力」但不像記憶體那樣
台積電（2330）4日召開股東大會，期間股東踴躍提問，其中股東也關注價格方面並呼籲公司應該大膽漲價，台積電董事長暨總裁魏哲家說，「我持續努力」，隨後他也補充說，「公司要回收價值，有沒有反映給客戶？我們是把客戶看成夥伴關係，當然賺錢是賺錢」，「不要突然像記憶體公司那樣子突然、不是長久，我們是永續經營。」
魏哲家回應說，台積電毛利率從40幾到50幾，現在是60幾，這是努力下來的，結果當然都是整個台積電所有的員工一起努力的，結果，當然我們在晶圓價格方面也要回收過，我們自己應該有的價值。
他也說，「那夠不夠這個當然永遠不夠，那有沒有反應給我們的客戶，我們其實還是這樣講，台積電如果能夠得到人家的信任，我們都是把客戶看成是夥伴的關係，當然賺錢還是要賺錢，夥伴還是要視夥伴的關係，所以不要突然像記憶體公司突然就這樣子，不可長久啦。我沒有要批評誰，但是我講說，台積電就是永續的經營，不是那樣子的公司。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。