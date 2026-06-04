快訊

國民黨今年大選現危機？馬英九風波恐成民進黨選戰籌碼

11萬人受影響！台灣高鐵近年最重大延誤 退票金額估逾3千萬

超有錢石油大省被川普誘惑 獨立風暴把加拿大逼到牆角

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電未來哪些應用會爆發？魏哲家斬釘截鐵說：機器人！

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
台積電董事長魏哲家今日主持股東常會表示，AI需求仍是最大成長引擎。記者季相儒／攝影
台積電董事長魏哲家今日主持股東常會表示，AI需求仍是最大成長引擎。記者季相儒／攝影

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會面對股東提問，台積電資本支出大幅提高，未來幾年也會保持高資本支出水準，公司是看到哪些成長動能？長遠發展，哪些應用將爆發？讓公司有信心持續進行大規模投資，魏哲家再度重申機器人將是未來扮演的角色愈來愈重要。

魏哲家對此，坦言沒有人能完全看見未來所有應用與市場發展，但有一個最基本的觀念始終不變，那就是「半導體永遠是所有發展的基礎」。

他表示，未來究竟是哪些應用成為主流，或哪些新產品帶動需求爆發，未必能夠完全預測，但只要是半導體需求持續成長，台積電就有機會受惠。

魏哲家強調，台積電能夠維持長期成長，關鍵在於三大核心競爭力：技術永遠保持世界第一、生產效率保持世界第一、客戶信任度保持世界第一。

他指出，相較部分競爭對手同時擁有自有產品，台積電專注晶圓代工，更容易獲得客戶信任，而客戶信任正是公司最重要的資產之一。

魏哲家表示，只要持續維持技術領先、卓越製造與客戶信任三大優勢，台積電就有能力掌握未來各種新興應用帶來的機會，因此對未來數年發展仍深具信心。

談到具體應用時，股東特別提及機器人與自駕車的發展前景。魏哲家回應說，自駕車無疑是未來重要發展方向，而機器人更是長期趨勢。他表示，隨著醫療進步與生活條件改善，人類平均壽命持續延長，高齡化社會將催生大量照護需求。

他認為，未來機器人在照護、醫療與服務領域的角色將愈來愈重要。

魏哲家再度展現魏氏幽默說：「到了80幾歲、90幾歲，你一定需要有人來服侍，那我用機器人，會永遠比你的另外一半來服侍你更強。」

他笑稱自己正逐漸接近需要這類服務的年紀，因此也非常期待機器人技術能夠早日成熟，現場引發股東一陣笑聲。

台積電 魏哲家 機器人 股東會

延伸閱讀

台積電股東會／魏哲家：要買台積電請繼續

魏哲家：AI需求是最大成長引擎 台積電今年美元營收拚年增逾30%

台積電股東會／股東賺到買房頭期款！魏哲家：請繼續買股票

台積董座魏哲家：台積電股價一年飆漲1.5倍 股利提高逾三成

相關新聞

台積電未來哪些應用會爆發？魏哲家斬釘截鐵說：機器人！

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會面對股東提問，台積電資本支出大幅提高，未來幾年也會保持高資本支出水準，公司是看到哪些成長動能？長遠發展，哪些應用將爆發？讓公司有信心持續進行大規模投資，魏哲家再度重申機器人將是未來扮演的角色愈來愈重要。

台積電股東會／股東賺到買房頭期款！魏哲家：請繼續買股票

台積電（2330）4日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家回應股東提問指出，請繼續買台積電股票。公司預期未來幾年的成長趨勢持續，目前沒看到停止成長指標。

台積董座魏哲家：台積電股價一年飆漲1.5倍 股利提高逾三成

台積電（2330）董事長魏哲家今日主持股東會一開始致詞，感謝股東過去一年持續支持，讓公司再度交出豐碩成果，不僅營收與每股盈餘雙雙創下歷史新高，股價表現也相當亮眼。自去年6月3日股東會時每股950元，到今年6月3日收在2425元，一年內漲幅超過1.5倍。

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

台積電股東會／台積不看好最新 EUV？魏哲家：已購買研發、朝量產邁進

台積電（2330）今日召開股東會上，有股東關切台積電投入下一代High-NA EUV（高數值孔徑極紫外光）微影設備的情況，憂心不投入會影響競爭力。對此，台積電董事長魏哲家回應表示，外界誤解台積電沒有投資High-NA設備，事實上公司不僅已經採購設備，也正積極進行相關研發工作，現階段雖尚未導入量產，後續待成本下降將會導入量產。

台積電股東會／魏哲家：要買台積電請繼續

台積電（2330）4日召開股東會，現場問答氣氛輕鬆。面對股東追問資本支出高原期與何時可能下修，董事長魏哲家坦言「我也不知道」，但隨即強調「下面幾年都很好」，更幽默向股東喊話：「你如果預計買股票，請繼續。」現場隨即響起熱烈掌聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。