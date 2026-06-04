台積電未來哪些應用會爆發？魏哲家斬釘截鐵說：機器人！

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會面對股東提問，台積電資本支出大幅提高，未來幾年也會保持高資本支出水準，公司是看到哪些成長動能？長遠發展，哪些應用將爆發？讓公司有信心持續進行大規模投資，魏哲家再度重申機器人將是未來扮演的角色愈來愈重要。

魏哲家對此，坦言沒有人能完全看見未來所有應用與市場發展，但有一個最基本的觀念始終不變，那就是「半導體永遠是所有發展的基礎」。

他表示，未來究竟是哪些應用成為主流，或哪些新產品帶動需求爆發，未必能夠完全預測，但只要是半導體需求持續成長，台積電就有機會受惠。

魏哲家強調，台積電能夠維持長期成長，關鍵在於三大核心競爭力：技術永遠保持世界第一、生產效率保持世界第一、客戶信任度保持世界第一。

他指出，相較部分競爭對手同時擁有自有產品，台積電專注晶圓代工，更容易獲得客戶信任，而客戶信任正是公司最重要的資產之一。

魏哲家表示，只要持續維持技術領先、卓越製造與客戶信任三大優勢，台積電就有能力掌握未來各種新興應用帶來的機會，因此對未來數年發展仍深具信心。

談到具體應用時，股東特別提及機器人與自駕車的發展前景。魏哲家回應說，自駕車無疑是未來重要發展方向，而機器人更是長期趨勢。他表示，隨著醫療進步與生活條件改善，人類平均壽命持續延長，高齡化社會將催生大量照護需求。

他認為，未來機器人在照護、醫療與服務領域的角色將愈來愈重要。

魏哲家再度展現魏氏幽默說：「到了80幾歲、90幾歲，你一定需要有人來服侍，那我用機器人，會永遠比你的另外一半來服侍你更強。」

他笑稱自己正逐漸接近需要這類服務的年紀，因此也非常期待機器人技術能夠早日成熟，現場引發股東一陣笑聲。