快訊

11萬人受影響！台灣高鐵近年最重大延誤 退票金額估逾3千萬

超有錢石油大省被川普誘惑 獨立風暴把加拿大逼到牆角

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電股東會／魏哲家：要買台積電請繼續

經濟日報／ 記者朱子呈尹慧中 ／台北╴新竹即時報導
台積電董座魏哲家回答股東提問。記者尹慧中／攝影 尹慧中
台積電董座魏哲家回答股東提問。記者尹慧中／攝影 尹慧中

台積電（2330）4日召開股東會，現場問答氣氛輕鬆。面對股東追問資本支出高原期與何時可能下修，董事長魏哲家坦言「我也不知道」，但隨即強調「下面幾年都很好」，更幽默向股東喊話：「你如果預計買股票，請繼續。」現場隨即響起熱烈掌聲。

這段問答由一名陳姓股東開場，他以朋友「前年相信魏哲家，去年底買了新家」為例，笑稱台積電今年才過一半，已幫朋友賺回買房頭期款；他也幽默表示，自己去年沒有買房，但仍持續買進台積電，並感謝公司帶領股東成長，隨後追問台積電資本支出週期、高原期與未來降低資本支出的判斷指標。

面對一連串提問，魏哲家以輕鬆語氣回應，直言這些都是「很難回答的問題」。他笑稱，如果自己知道資本支出高原期何時出現，「我有更好的決策跟投資」，引發現場笑聲。

魏哲家指出，根據客戶以及客戶的客戶所提供的預測，台積電對未來幾年相當有信心，公司成長會持續往上。他並提到，台積電先前在法說會中原本預估今年資本支出約520億美元至560億美元，後續進一步表示會偏向560億美元，這也反映公司對未來成長的信心。

至於資本支出高原期何時到來，魏哲家坦言，「我得老實回答，我也不知道」，但他強調，「下面幾年都很好。」接著更向股東表示：「你如果預計買股票，請繼續。」此話一出，現場響起熱烈掌聲。

魏哲家也提到，去年股東會時台積電股價約950元，今年則來到2,450元，背後是公司與全體同仁共同努力的成果，台積電也會讓成長趨勢持續下去。至於什麼時候會看到需要降低資本支出的訊號，魏哲家則表示，「我現在沒有看到那個指標，我只能這麼說。」

台積電 魏哲家 董事長 股東會

延伸閱讀

台積電股東會／股東賺到買房頭期款！魏哲家：請繼續買股票

台積董座魏哲家：台積電股價一年飆漲1.5倍 股利提高逾三成

魏哲家：台積電已買High-NA EUV　已買設備投入研發

台積電股東會／魏哲家：美元營收成長仍逾30% AI 需求續撐先進製程

相關新聞

台積電未來哪些應用會爆發？魏哲家斬釘截鐵說：機器人！

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會面對股東提問，台積電資本支出大幅提高，未來幾年也會保持高資本支出水準，公司是看到哪些成長動能？長遠發展，哪些應用將爆發？讓公司有信心持續進行大規模投資，魏哲家再度重申機器人將是未來扮演的角色愈來愈重要。

台積電股東會／股東賺到買房頭期款！魏哲家：請繼續買股票

台積電（2330）4日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家回應股東提問指出，請繼續買台積電股票。公司預期未來幾年的成長趨勢持續，目前沒看到停止成長指標。

台積董座魏哲家：台積電股價一年飆漲1.5倍 股利提高逾三成

台積電（2330）董事長魏哲家今日主持股東會一開始致詞，感謝股東過去一年持續支持，讓公司再度交出豐碩成果，不僅營收與每股盈餘雙雙創下歷史新高，股價表現也相當亮眼。自去年6月3日股東會時每股950元，到今年6月3日收在2425元，一年內漲幅超過1.5倍。

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

台積電股東會／台積不看好最新 EUV？魏哲家：已購買研發、朝量產邁進

台積電（2330）今日召開股東會上，有股東關切台積電投入下一代High-NA EUV（高數值孔徑極紫外光）微影設備的情況，憂心不投入會影響競爭力。對此，台積電董事長魏哲家回應表示，外界誤解台積電沒有投資High-NA設備，事實上公司不僅已經採購設備，也正積極進行相關研發工作，現階段雖尚未導入量產，後續待成本下降將會導入量產。

台積電股東會／魏哲家：要買台積電請繼續

台積電（2330）4日召開股東會，現場問答氣氛輕鬆。面對股東追問資本支出高原期與何時可能下修，董事長魏哲家坦言「我也不知道」，但隨即強調「下面幾年都很好」，更幽默向股東喊話：「你如果預計買股票，請繼續。」現場隨即響起熱烈掌聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。