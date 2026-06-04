台積電股東會／魏哲家：要買台積電請繼續

台積電（2330）4日召開股東會，現場問答氣氛輕鬆。面對股東追問資本支出高原期與何時可能下修，董事長魏哲家坦言「我也不知道」，但隨即強調「下面幾年都很好」，更幽默向股東喊話：「你如果預計買股票，請繼續。」現場隨即響起熱烈掌聲。

這段問答由一名陳姓股東開場，他以朋友「前年相信魏哲家，去年底買了新家」為例，笑稱台積電今年才過一半，已幫朋友賺回買房頭期款；他也幽默表示，自己去年沒有買房，但仍持續買進台積電，並感謝公司帶領股東成長，隨後追問台積電資本支出週期、高原期與未來降低資本支出的判斷指標。

面對一連串提問，魏哲家以輕鬆語氣回應，直言這些都是「很難回答的問題」。他笑稱，如果自己知道資本支出高原期何時出現，「我有更好的決策跟投資」，引發現場笑聲。

魏哲家指出，根據客戶以及客戶的客戶所提供的預測，台積電對未來幾年相當有信心，公司成長會持續往上。他並提到，台積電先前在法說會中原本預估今年資本支出約520億美元至560億美元，後續進一步表示會偏向560億美元，這也反映公司對未來成長的信心。

至於資本支出高原期何時到來，魏哲家坦言，「我得老實回答，我也不知道」，但他強調，「下面幾年都很好。」接著更向股東表示：「你如果預計買股票，請繼續。」此話一出，現場響起熱烈掌聲。

魏哲家也提到，去年股東會時台積電股價約950元，今年則來到2,450元，背後是公司與全體同仁共同努力的成果，台積電也會讓成長趨勢持續下去。至於什麼時候會看到需要降低資本支出的訊號，魏哲家則表示，「我現在沒有看到那個指標，我只能這麼說。」