台積電股東會／股東賺到買房頭期款！魏哲家：請繼續買股票

台積電（2330）4日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家回應股東提問指出，請繼續買台積電股票。公司預期未來幾年的成長趨勢持續，目前沒看到停止成長指標。

有股東發言提到朋友去年「相信魏哲家明年買新家」真的買新家了，台積電已經幫他賺回了買房的頭期款，今天站在這裡雖然去年沒有買房，但持續買進台積電。對此，魏哲家回應也說，如果預計買股票請繼續。

另外，有股東發言建議年報不要用紙本比較符合ESG，對此，魏哲家回應指出，這是政府政策，但我們會提出建言。

魏哲家也說，台灣是台積電最大生產基地，在美國持續蓋廠也不夠，還去日本。台積電員工大部分也是股東，照顧員工之際，照顧股東也是照顧員工。

會有股東關注資本支出投資何時到高原期，魏哲家說，「如果知道哪時候是高原期，我有更好的決策跟投資，我們依據我們的客戶給我們的預測，跟我們客戶的客戶給我們的預測，我們對未來幾年有相當的信心，公司的成長會一直往上成長，所以請你看我們的資本支出，我在法說會講的，第1季法說會提出在520億美金到560億美金，然後再來，我們又講說會比較偏向於560億美金，就表示出我們的信心來，也就是說會成長」，至於股東說高原期預期落在哪時候？他說，「老實回答我也不知道，但是下面幾年都很好。」