台積電股東會／魏哲家：美元營收成長仍逾30% AI 需求續撐先進製程

晶圓代工龍頭台積電（2330）4日召開股東會，董事長魏哲家宣讀營業報告書指出，台積電今年第1季合併營收約新台幣1兆1,341億元，稅後純益約5,724.8億元，每股純益22.08元。公司並重申本季展望，合併營收將介於390億美元至402億美元，毛利率約65.5%至67.5%。

台積電表示，先進製程技術需求持續強勁，將繼續支撐業績表現。展望後市，公司將持續關注零組件價格上漲帶來的影響，尤其是消費品與價格敏感的終端市場；同時，中東地區近期情勢也為總體經濟帶來更多不確定性，台積電將審慎規劃業務，並持續專注基本面，進一步強化競爭地位。

針對AI需求，魏哲家指出，從生成式AI、查詢模式，進一步轉向代理式AI與指令行動模式，正推升大型語言模型處理文本所需的token消耗量，也使運算能力需求持續成長，進一步支撐先進半導體需求。公司客戶以及客戶的客戶，仍持續給予對AI產業的正面展望。

魏哲家強調，台積電仍對未來數年AI大趨勢抱持信心，半導體需求也具備根本性支撐。在技術差異化與廣泛客戶群支持下，公司維持強勁信心，若以美元計算，預計今年全年營收成長仍將超過30%。

魏哲家也重申，台積電不會放棄任何業務機會，正努力滿足所有客戶需求，包括持續投資先進製程、先進封裝與特殊製程技術。至於成熟製程策略，公司並無改變，將專注於建置具優異良率的特殊製程產能，而非單純擴充一般產能。

魏哲家舉例，日本JASM第一座晶圓廠將支援CMOS影像感測器相關應用，德國ESMC則鎖定汽車與工業應用。台積電目前仍有足夠產能支持現有客戶，未來將持續優化成熟製程產能組合，聚焦更高附加價值與策略性市場領域，同時確保有足夠產能支持客戶成長。