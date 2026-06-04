快訊

11萬人受影響！台灣高鐵近年最重大延誤 退票金額估逾3千萬

超有錢石油大省被川普誘惑 獨立風暴把加拿大逼到牆角

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電股東會／魏哲家：美元營收成長仍逾30% AI 需求續撐先進製程

經濟日報／ 記者朱子呈尹慧中 ／台北即時報導
台積電董事長魏哲家今日主持股東常會表示，AI需求仍是最大成長引擎 台積電今年美元營收續拚年增逾30%。圖／聯合報系資料照片 季相儒
台積電董事長魏哲家今日主持股東常會表示，AI需求仍是最大成長引擎 台積電今年美元營收續拚年增逾30%。圖／聯合報系資料照片 季相儒

晶圓代工龍頭台積電（2330）4日召開股東會，董事長魏哲家宣讀營業報告書指出，台積電今年第1季合併營收約新台幣1兆1,341億元，稅後純益約5,724.8億元，每股純益22.08元。公司並重申本季展望，合併營收將介於390億美元至402億美元，毛利率約65.5%至67.5%。

台積電表示，先進製程技術需求持續強勁，將繼續支撐業績表現。展望後市，公司將持續關注零組件價格上漲帶來的影響，尤其是消費品與價格敏感的終端市場；同時，中東地區近期情勢也為總體經濟帶來更多不確定性，台積電將審慎規劃業務，並持續專注基本面，進一步強化競爭地位。

針對AI需求，魏哲家指出，從生成式AI、查詢模式，進一步轉向代理式AI與指令行動模式，正推升大型語言模型處理文本所需的token消耗量，也使運算能力需求持續成長，進一步支撐先進半導體需求。公司客戶以及客戶的客戶，仍持續給予對AI產業的正面展望。

魏哲家強調，台積電仍對未來數年AI大趨勢抱持信心，半導體需求也具備根本性支撐。在技術差異化與廣泛客戶群支持下，公司維持強勁信心，若以美元計算，預計今年全年營收成長仍將超過30%。

魏哲家也重申，台積電不會放棄任何業務機會，正努力滿足所有客戶需求，包括持續投資先進製程、先進封裝與特殊製程技術。至於成熟製程策略，公司並無改變，將專注於建置具優異良率的特殊製程產能，而非單純擴充一般產能。

魏哲家舉例，日本JASM第一座晶圓廠將支援CMOS影像感測器相關應用，德國ESMC則鎖定汽車與工業應用。台積電目前仍有足夠產能支持現有客戶，未來將持續優化成熟製程產能組合，聚焦更高附加價值與策略性市場領域，同時確保有足夠產能支持客戶成長。

魏哲家 台積電 營收 股東會

延伸閱讀

魏哲家：AI需求是最大成長引擎 台積電今年美元營收拚年增逾30%

台積董座魏哲家：台積電股價一年飆漲1.5倍 股利提高逾三成

信驊：今年接單比預期好 維持七成毛利率難度拉高

台化轉型切入半導體鏈 已可創造年產值逾百億

相關新聞

台積電未來哪些應用會爆發？魏哲家斬釘截鐵說：機器人！

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會面對股東提問，台積電資本支出大幅提高，未來幾年也會保持高資本支出水準，公司是看到哪些成長動能？長遠發展，哪些應用將爆發？讓公司有信心持續進行大規模投資，魏哲家再度重申機器人將是未來扮演的角色愈來愈重要。

台積電股東會／股東賺到買房頭期款！魏哲家：請繼續買股票

台積電（2330）4日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家回應股東提問指出，請繼續買台積電股票。公司預期未來幾年的成長趨勢持續，目前沒看到停止成長指標。

台積董座魏哲家：台積電股價一年飆漲1.5倍 股利提高逾三成

台積電（2330）董事長魏哲家今日主持股東會一開始致詞，感謝股東過去一年持續支持，讓公司再度交出豐碩成果，不僅營收與每股盈餘雙雙創下歷史新高，股價表現也相當亮眼。自去年6月3日股東會時每股950元，到今年6月3日收在2425元，一年內漲幅超過1.5倍。

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

台積電股東會／台積不看好最新 EUV？魏哲家：已購買研發、朝量產邁進

台積電（2330）今日召開股東會上，有股東關切台積電投入下一代High-NA EUV（高數值孔徑極紫外光）微影設備的情況，憂心不投入會影響競爭力。對此，台積電董事長魏哲家回應表示，外界誤解台積電沒有投資High-NA設備，事實上公司不僅已經採購設備，也正積極進行相關研發工作，現階段雖尚未導入量產，後續待成本下降將會導入量產。

台積電股東會／魏哲家：要買台積電請繼續

台積電（2330）4日召開股東會，現場問答氣氛輕鬆。面對股東追問資本支出高原期與何時可能下修，董事長魏哲家坦言「我也不知道」，但隨即強調「下面幾年都很好」，更幽默向股東喊話：「你如果預計買股票，請繼續。」現場隨即響起熱烈掌聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。