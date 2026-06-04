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魏哲家：AI需求是最大成長引擎 台積電今年美元營收拚年增逾30%

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
台積電董事長魏哲家今日主持股東常會表示，AI需求仍是最大成長引擎 台積電今年美元營收續拚年增逾30%。圖／聯合報系資料照片
台積電董事長魏哲家今日主持股東常會表示，AI需求仍是最大成長引擎 台積電今年美元營收續拚年增逾30%。圖／聯合報系資料照片

台積電董事長暨總裁魏哲家今（4）日在股東常會報告營運時表示，人工智慧（AI）發展動能依舊強勁，台積電對AI長期成長趨勢的信心沒有改變，並認為半導體需求屬於結構性、根本性的需求。在AI持續帶動先進製程與高效能運算（HPC）晶片需求下，台積電預期2026年美元營收仍可維持超過30%的成長幅度，表現將持續優於整體半導體產業。

魏哲家指出，台積電2025年營運再創佳績，全年合併營收達新台幣3.8兆元，年增31.6%，營收與每股純益雙雙刷新歷史紀錄，展現公司在先進製程與先進封裝領域的領導地位。他強調，AI市場在過去一年持續展現高度成長動能，無論是雲端資料中心、企業應用或終端裝置，對運算能力的需求都在快速提升。

他進一步表示，目前AI發展正從生成式人工智慧（Generative AI）逐步邁向代理式人工智慧（Agentic AI）階段。過去大型語言模型主要以問答、內容生成為主，但未來將朝向具備規劃、決策及執行能力的代理式AI發展，從「Query Mode」演進至「Command and Action」模式。這類應用需要模型處理更多資料、執行更多任務，帶動Token消耗量大幅增加，也使整體運算需求持續攀升。

魏哲家指出，無論是台積電客戶或客戶的客戶，目前對AI產業前景皆維持高度樂觀態度。隨著AI模型規模持續擴大、推論需求快速成長，以及各國積極投入主權AI建設，對先進邏輯晶片與高效能運算晶片的需求將持續增加，成為支撐未來數年半導體產業成長的重要力量。

在技術布局方面，台積電2025年先進製程（7奈米及以下）營收占整體晶圓銷售金額比重達74%，高於前一年的69%，再創新高。全年共提供305種製程技術，服務534家客戶，生產超過1.2萬種產品，顯示先進製程平台已成為全球AI與高效能運算產業的重要基礎。

面對市場需求快速增長，魏哲家表示，台積電最重要的使命是持續提供全球最先進的製程技術與充足產能，支持客戶產品創新。公司將持續投入研發與資本支出，並透過與客戶及終端市場密切合作，依據長期需求趨勢規劃產能建設。

針對海外布局，他指出，全球製造據點的擴張除了考量市場需求外，也回應客戶對供應鏈韌性與地緣政治彈性的要求。在獲得一定程度政府支持的前提下，台積電將持續推動全球製造布局，以兼顧客戶需求與股東價值最大化。

展望今年營運，魏哲家坦言，全球經濟仍面臨通膨、零組件成本上升以及地緣政治等不確定因素，中東局勢發展也可能對全球經濟造成影響。不過，憑藉技術領先、卓越製造能力及廣泛客戶基礎，台積電對未來成長仍深具信心，並預期AI浪潮帶來的結構性需求，將持續推動公司營運表現優於產業平均水準，預估美元營收年增將逾30%。

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