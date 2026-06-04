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台積電魏哲家：感謝股東支持股價一年來成長超過1.5倍

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈/台北-新竹即時報導
台積電董事長暨總裁魏哲家。圖／公司提供
台積電董事長暨總裁魏哲家。圖／公司提供

台積電（2330）4日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家開場致詞提到，感謝股東一如既往支持，台積電股價過去一年表現令人驚艷從去年股東會950元來到昨天2425元，成長超過1.5倍，公司成長也與股東共享，今年配息至少24元成長超過30%。他也說，有信心台積電的表現持續優於產業。

他也說，謝謝股東親自前來，在一年一度和股東朋友相聚的機會，要向股東表達誠摯感謝。公司持續確保股東可獲得穩健投資回報，並讓股東價值最大化。

他也提到，相信AI長期需求對半導體的發展是根本性的。

魏哲家也說，「這個1年1度與股東朋友相聚的機會，我代表台積公司經營團隊再次表達誠摯的感謝，我們正邁入1個人工智慧賦能的世界，人工智慧不僅被運用在資料中心，未來也將應用在個人電腦、智慧型手機、汽車甚至物聯網的整個設備中，而我們的領先技術和卓越製造的能力的價值，也因此持續成長。」

他也說，我們持續就產能方面進行擴充支持客戶的成長，同時確保我們的股東可以獲得持續且穩健的投資我們對台積公司未來幾年的成長深具信心，並堅持履行企業永續責任及完善公司治理，再次謝謝各位今天親臨現場，以及線上參與的股東，祝福各位平安、健康快樂。」

台積電 魏哲家 投資

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