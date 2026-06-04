台積董座魏哲家：台積電股價一年飆漲1.5倍 股利提高逾三成

台積電（2330）董事長魏哲家今日主持股東會一開始致詞，感謝股東過去一年持續支持，讓公司再度交出豐碩成果，不僅營收與每股盈餘雙雙創下歷史新高，股價表現也相當亮眼。自去年6月3日股東會時每股950元，到今年6月3日收在2425元，一年內漲幅超過1.5倍。

他接著說，台積公司也將良好營運成果與股東共享，現金股利配發總額從去年的每股18元，提升至今年至少24元，成長逾三成。

展望未來，台積公司正邁入人工智慧賦能的世界，AI不僅應用於資料中心，也將擴展至個人電腦、智慧手機、汽車與物聯網設備。隨著AI應用擴大，台積電領先技術與卓越製造能力的價值也將持續提升。

他強調，台積公司將持續投資技術與產能，支持客戶成長，同時確保股東獲得持續且穩健的投資回報，並對未來幾年成長深具信心，也將持續落實企業永續責任與完善公司治理。