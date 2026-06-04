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聯發科、華碩 四檔火紅
輝達（NVIDIA）日前亮相與聯發科（2454）共同開發的RTX Spark晶片，期待AI PC進入新的時代，推升近來PC／NB族群包括華碩（2357）等股價上漲。法人預估RTX Spark晶片初期將主要用於電競、高階領域，聯發科與華碩將是首波受惠族群。
聯發科近來股價表現亮眼，除了ASIC晶片對營收貢獻逐步提高，此次在輝達GTC台北場，更是秀出與輝達共同開發的AI PC晶片，可望在AI PC市場上有斬獲。而聯發科在COMPUTEX展前，也公布了「 One MediaTek」品牌策略，並強調在 AI ASIC 強勁成長的帶動下，聯發科正在進行全面性的商業模式轉型。
法人認為，聯發科憑藉對先進製程的深厚理解、與晶圓代工廠的緊密合作關係，以及靈活的商業模式，將是大型雲端服務供應商 （CSP） 在分散供應來源時的重要ASIC合作夥伴。加上車用也是另一個AI平台，若再加上AI PC，AI邊緣運算將成為重要營收來源。
華碩首季營運表現優於法人預期，法人表示，預估華碩第2季PC營收將處於季增，零組件營收則維持持平。主因在於，雖PC出貨量季增低個位數，但因平均售價提升，帶動營收成長。展望下半年，預期PC出貨量將低於上半年水準，但受益於產品組合優化，提升電競與商用占比，加上平均售價提升，全年PC營收應可持平或小幅年增。另外華碩在AI伺服器出貨也明顯年增，包括GB系列與Vera Rubin平台，都已取得客戶訂單。
權證發行商表示，投資人若看好聯發科與華碩後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的權證入手，透過權證以小金搏大利。
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