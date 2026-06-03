資本策略論壇 回響熱

臺灣證券交易所為協助上市公司掌握全球資本市場發展趨勢，並深化企業對Level 1 ADR制度之瞭解，近期舉辦「上市公司資本策略論壇：Level 1 ADR實務解析與國際布局」，邀集金融機構、法律專家及企業代表共同參與，透過專題演講及座談交流，分享Level 1 ADR之制度架構、法規遵循、實務操作及企業國際化布局經驗，協助企業掌握跨境資本市場新契機。

本次論壇主要邀請台灣50指數及台灣中型100指數成分股公司參與，聚焦當前全球資本市場快速變動下，企業如何透過多元化國際資本工具提升全球能見度、拓展海外投資人基礎，以及強化企業國際競爭力。現場與會來賓反應熱烈，顯示市場對於Level 1 ADR制度及跨境資本策略議題高度關注。

證交所經理陳怡成表示，在全球供應鏈重組及國際資本市場高度連結的趨勢下，企業競爭已不再僅限於產品與技術層面，更涉及國際資本布局與全球投資人關係經營。

台灣企業長期於全球供應鏈中占有重要地位，如何讓更多國際投資人看見台灣企業價值，並以更有效率、成本更合理且風險可控的方式接軌國際市場，成為企業發展的重要課題。