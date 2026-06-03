慧洋上月每股盈餘0.77元

台股昨（3）日震盪盤堅，終場收在46,459點，大漲901點，盤中與收盤指數同步改寫歷史新高；台指期同步勁揚765點、至46,868點，正價差為408.84點。期貨商表示，目前台指期持續站穩在所有均線之上，在震盪整理過後，仍有機會向上創高。

2026-06-04 04:25