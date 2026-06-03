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企業擴廠用電增 去年減碳估9%恐難達標

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亞泥董事長 徐旭東續任

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

亞泥（1102）昨（3）日公告，已召開第29屆第一次董事會，會中推選徐旭東續任董事長，持續帶領亞泥穩健推動營運發展、低碳轉型與永續治理。

亞泥並宣布，本屆董事會新加入二位董事，一是徐旭東的獨子徐國安，亞泥已在前一日公告法人董事代表人異動，原大聚化學纖代表陳瑞隆，改為裕民航運副董長徐國安擔任新董事。

亞泥指出，徐國安目前除了擔任裕民航運副董事長，也是遠東新世紀董事、遠傳電信董事及遠東商業銀行董事，具備豐富跨國企業管理經驗，長期深耕企業經營、策略規劃與創新管理。

亞泥新加入的另一位董事會成員為獨立董事林桓，他是現任中華民國仲裁協會秘書長，曾任行政院國家發展委員會副主任委員、東吳大學法律學系專任副教授，兼具法律專業、產業治理及公共行政經驗。

亞泥 徐旭東 遠傳電信

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