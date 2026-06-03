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COMPUTEX熱潮蔓延通路股 燦坤3日一度衝漲停、迎618推五折起優惠

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
618戰線延燒實體通路，燦坤3C家電迎居家觀賽潮 ，推出高規格大尺寸電視下殺3萬。業者提供
618戰線延燒實體通路，燦坤3C家電迎居家觀賽潮 ，推出高規格大尺寸電視下殺3萬。業者提供

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）熱潮蔓延，3C通路商燦坤（2430）3日股價走強，盤中一度觸及20.4元漲停板，創下逾一個月以來新高，終場收在19.75元，大漲6.47%並站上月線。

看好618年中購物節消費動能與AI科技走入居家趨勢，燦坤即日起至6月19日推出「偷得浮生半日閒」促銷活動，精選智慧家電與3C商品祭出最低五折起優惠。

燦坤表示，隨著AI應用加速落地，具備AI運算能力的終端裝置詢問度明顯提升。為迎戰換機潮，燦坤與HP同步推出新世代AI筆電，搭載Intel 18A製程Panther Lake架構，限時優惠價現省6,000元至37,900元。其他熱門產品如iPhone 17 256GB限時降至28,486元、iPad Air 11吋M4降至18,706元。

此外，燦坤引進無人機級路徑規劃技術的DJI首款掃拖機器人ROMO系列也在全通路開放預購，最高規格機種限時預購價現折5,000元至29,980元。

針對夏季高溫與夏月電價啟動，燦坤超前布局消暑商機。由於今年為政府住宅家電汰舊換新節能補助最後一年，且整體補助額度已剩不到三成，燦坤推選購四季冷暖空調享免費標準裝機，並獨家抽20台DJI口袋雲台相機。同步開跑的Panasonic與東元空調品牌周均祭出滿萬折千，搭配政府補助與環保集點最高回饋達6,000元。

大尺寸電視與生活家電部分，因應國際賽事觀賽需求，LG 65型旗艦影音OLED顯示器直降3萬元至50,900元，LG AI智控洗乾衣機現省2.2萬元至92,900元，日立一級能效五門冰箱則下殺7,000元至48,900元。

在會員經濟與跨界布局方面，燦坤針對綁定APP的實體會員發送618年中券，結合台新燦坤聯名卡單品最高可現折2,600元。看好毛孩經濟，燦坤也全新推出燦坤會員寵物卡，攜手跨界通路提供專屬禮遇，精選寵物家庭生活家電祭出最低46折起優惠。

燦坤 COMPUTEX 3C

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